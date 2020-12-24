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Милевский: Селезнев вернулся забивать с пенальти и обновить рекорд, а я – найти мотивацию и помочь Минаю

Премьер-лига
(1 голосов)

Артем вернулся в УПЛ

Милевский: Селезнев вернулся забивать с пенальти и обновить рекорд, а я – найти мотивацию и помочь Минаю
Новина українською

Новичок "Миная" Артем Милевский рассказал о своем возвращении в УПЛ и поделился планами на будущее.

"Очень рад вернуться в УПЛ спустя столько лет. Селя вернулся, я вернулся. Селя вернулся забивать с пенальти и обновить рекорд. А я вернулся, для того, чтобы найти мотивацию, чтобы помочь "Минаю", клубу, который достаточно быстро развивается. Помочь амбициозному тренеру Васе Кобину и вспомнить, как это забивать голы, отдавать передачи в Украине.

Мы с Василием Васильевичем о многом поговорили. Он рассказывал про Луческу, я рассказывал про "Динамо" Брест. У него много интересных идей, современных. Мы говорили о его видении схемы – в три защитника, 4-4-2.

Мы будем совместно работать, канал "Миля" уже достаточно популярен, будем помогать "Минаю" как новичку в этом деле. С удовольствием будем придумывать совместный контент", – сказал Милевский.

Отметим, что Милевский подписал с "Минаем" контракт на 1,5 года. При этом, зарабатывать в закарпатском клубе Артем будет порядка 100 тысяч гривен в месяц, плюс возможные бонусы.

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В статье: Василий Кобин Артем Милевский ФК Минай
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Источник:
Youtube-канал Sport Arena

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