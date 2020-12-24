"Spasibo, master!" - Динамо-Брест попрощалось с Милевским

"Динамо" Брест попрощалось с форвардом Артемом Милевским, который подписал контракт с "Минаем".

"Коллектив футбольного клуба "Динамо-Брест" благодарит Артема за профессионализм и самоотдачу на футбольном поле и желает успехов в дальнейшей карьере. Spasibo, master!" – сказано в заявлении клуба на официальном сайте.

Забавно, что белорусский клуб использовал в последнем обращении транслит – так клуб скопировал стиль общения Милевского в соцсетях.

Напомним, что в Бресте Милевский провел два сезона и выиграл в составе команды чемпионат, Кубок и три Суперкубка Беларуси.