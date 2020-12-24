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"Spasibo, master!" - Динамо-Брест попрощалось с Милевским

Премьер-лига
(1 голосов)

Артем помог Бресту взять пять трофеев

"Spasibo, master!" - Динамо-Брест попрощалось с Милевским
Новина українською

"Динамо" Брест попрощалось с форвардом Артемом Милевским, который подписал контракт с "Минаем".

"Коллектив футбольного клуба "Динамо-Брест" благодарит Артема за профессионализм и самоотдачу на футбольном поле и желает успехов в дальнейшей карьере. Spasibo, master!" – сказано в заявлении клуба на официальном сайте.

Забавно, что белорусский клуб использовал в последнем обращении транслит – так клуб скопировал стиль общения Милевского в соцсетях.

Напомним, что в Бресте Милевский провел два сезона и выиграл в составе команды чемпионат, Кубок и три Суперкубка Беларуси.

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В статье: Артем Милевский Динамо (Брест) ФК Минай
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Источник:
Динамо (Брест)

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