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"Spasibo, master!" - Динамо-Брест попрощалось с Милевским
Артем помог Бресту взять пять трофеев
"Динамо" Брест попрощалось с форвардом Артемом Милевским, который
"Коллектив футбольного клуба "Динамо-Брест" благодарит Артема за профессионализм и самоотдачу на футбольном поле и желает успехов в дальнейшей карьере. Spasibo, master!" – сказано в заявлении клуба на официальном сайте.
Забавно, что белорусский клуб использовал в последнем обращении транслит – так клуб скопировал стиль общения Милевского в соцсетях.
Напомним, что в Бресте Милевский провел два сезона и выиграл в составе команды чемпионат, Кубок и три Суперкубка Беларуси.
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