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Главный тренер Руха дал оценку Кухаревичу

Премьер-лига
(1 голосов)

Он его сделал основным нападающим

Главный тренер Руха дал оценку Кухаревичу
Новина українською

Коуч "Руха" Иван Федык дал оценку молодому форварду Николаю Кухаревичу.

Он успешно дебютировал в молодежной сборной Украины, стал основным в львовской команде и получил приглашение от бельгийского "Андерлехта".

[Кухаревич] молодой и перспективный. Свое место в стартовом составе Николай заслужил работой на тренировке.

Он работал лучше, чем другой нападающий. Думаю, его ждет хорошее будущее.

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В статье: Рух (Львов) Николай Кухаревич Иван Федык
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Источник:
Рух

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