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Главный тренер Руха дал оценку Кухаревичу
Он его сделал основным нападающим
Коуч "
Он успешно дебютировал в молодежной сборной Украины, стал основным в львовской команде и получил приглашение от бельгийского "Андерлехта".
[Кухаревич] молодой и перспективный. Свое место в стартовом составе Николай заслужил работой на тренировке.
Он работал лучше, чем другой нападающий. Думаю, его ждет хорошее будущее.
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Источник:Рух
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