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Милевский: Буду делать у себя на Youtube-канале мощный контент

Премьер-лига
(1 голосов)

Артем продолжит вести активную жизнь блогера

Милевский: Буду делать у себя на Youtube-канале мощный контент
Новина українською

Украинский форвард Артем Милевский, который подписал контракт с "Минаем", будет не только играть в футбол, но и продолжит насыщенную жизнь Youtube-блогера.

- В последнее время ты стал популярным блогером. Будешь продолжать свои проекты уже в новой команде?

- Обязательно. Думаю, какой-то контент мощный будет. Но какой - еще не придумал. Думаю, выпуски моего ютуба будут чаще, ведь вернулся в Украину.

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В статье: Артем Милевский ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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Комментарии (4)
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andyua (Kyiv)
25.12.2020 в 21:30
на масці надпис з помилкою
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olegirkovskiy (Dnepr)
25.12.2020 в 21:03
Какой контент ...надо тренироваться и в футбол играть..
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0
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
25.12.2020 в 21:01
блог у халаті...
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0
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Хиденг (Днепр)
25.12.2020 в 20:09
Из душевой Миная!
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0
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