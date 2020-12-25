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Милевский: Буду делать у себя на Youtube-канале мощный контент
Артем продолжит вести активную жизнь блогера
Украинский форвард Артем Милевский, который подписал контракт с "
- В последнее время ты стал популярным блогером. Будешь продолжать свои проекты уже в новой команде?
- Обязательно. Думаю, какой-то контент мощный будет. Но какой - еще не придумал. Думаю, выпуски моего ютуба будут чаще, ведь вернулся в Украину.
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Источник:ФК Минай
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Комментарии (4)
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andyua (Kyiv)
25.12.2020 в 21:30
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olegirkovskiy (Dnepr)
25.12.2020 в 21:03
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Alex7Chapman (Кропивницький)
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Хиденг (Днепр)
25.12.2020 в 20:09
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