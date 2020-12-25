Милевский: Буду делать у себя на Youtube-канале мощный контент

Украинский форвард Артем Милевский, который подписал контракт с " Минаем ", будет не только играть в футбол, но и продолжит насыщенную жизнь Youtube-блогера.

- В последнее время ты стал популярным блогером. Будешь продолжать свои проекты уже в новой команде?

- Обязательно. Думаю, какой-то контент мощный будет. Но какой - еще не придумал. Думаю, выпуски моего ютуба будут чаще, ведь вернулся в Украину.