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Будковский рассказал, как его игнорировали Луческу и Фонсека

Премьер-лига
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Но обижается прежде всего на себя

Будковский рассказал, как его игнорировали Луческу и Фонсека
Новина українською

Экс-нападающий "Шахтера" Филипп Будковский, который теперь выступает в черниговской "Десне", вспомнил шахтеровские моменты своей карьеры в 2009-2012, 2013-2018 годах.

Лично я при Луческу полгода просто тренировался в "Шахтере". Был в команде, но не попадал в заявку - только тренировался. Не дали шанса сыграть в официальном матче, я за все время съездил только на один сбор. И то даже в товарищеской игре уже при Фонсеке не попал в заявку - сразу было понятно, что "до свидания". Обида? Да, она есть - на самого себя, потому что продолжал эти контракты, а можно было просто не продолжать. Нужно было потерпеть, но так случилось - ушел в аренды.

В 2011-2012 годах Филипп был в аренде азовцев.

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"Мариуполь" - команда от "Шахтера". Новый контракт подписывал с "Шахтером", чтобы потом заявиться за тогда еще "Ильичевец". Это их проблемы, все все понимают. Тогда ко мне не было никакого интереса со стороны других клубов, у меня была травма. Вернулся в "Шахтер", Луческу при всех сказал, что это мой шанс и буду отдуваться за всю академию. Но хотя бы одной игры за "Шахтер" я так и не дождался.

Тогда украинский футболист должен был быть на две головы сильнее бразильа, чтобы играть в "Шахтере". Например, Малиновский тогда получил тяжелую травму, крестообразные связки, в "Генке" уже проходил реабилитацию. В "Шахтере", наверное, не поверили, что он уже будет на том уровне после такой травмы - решили на нем так заработать. У Зинченко другая ситуация - полгода не играл, потом где-то в Уфе. И мне сложно говорить о том, почему у него не сложилось в "Шахтере".

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В статье: Мирча Луческу ФК Мариуполь Филипп Будковский Руслан Малиновский Шахтер (Донецк) Паулу Фонсека Александр Зинченко
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Источник:
sport arena

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