  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Санжар рассказал о знакомстве с предшественником Ахметова Ахатем Брагиным
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Санжар рассказал о знакомстве с предшественником Ахметова Ахатем Брагиным

Премьер-лига
(5 голосов)

Соседствовали

Санжар рассказал о знакомстве с предшественником Ахметова Ахатем Брагиным
Новина українською

Украинский тренер Роман Санжар, который в 1995-1999 годах играл за вторую команду "Шахтера", вспомнил бывшего президента "горняков" Ахатя Брагина, погибшего в результате теракта на стадионе в 1995 году.

Мы были соседями и мои родители хорошо его знали. Иногда встречались семьями, я достаточно хорошо его знал. На самом деле он был очень скромным и порядочным. Человек слова, очень честный и положительный. Принципиальный. Если дал слово, то его сдержал. Любил честных и порядочных людей.

Читайте такжеГолкипер Шахтера с 16-летним стажем вспомнил подарки от Брагина и Ахметова

Также отмечу, что Брагин очень любил футбол. Он ничего не жалел для игроков и старался делать все возможное, чтобы "Шахтер" стал номером один в Украине и заявил о себе на европейской арене. Только хорошие воспоминания о нем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Санжар Шахтер (Донецк) Ахать Брагин
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
viajador (село Пертяну)
29.12.2020 в 12:11
Після таких висловлювань про вбитого рекетира стає ясною суть людини, яка це сказала.
Ответить
+2
0
viajador (село Пертяну)
29.12.2020 в 12:10
"он был очень скромным и порядочным. Человек слова, очень честный и положительный. Принципиальный. Если дал слово, то его сдержал. Любил честных и порядочных людей"
Ответить
+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.12.2020 в 11:24
Гітлер теж був непоганим художником
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...