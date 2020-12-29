Санжар рассказал о знакомстве с предшественником Ахметова Ахатем Брагиным

Украинский тренер Роман Санжар, который в 1995-1999 годах играл за вторую команду " Шахтера ", вспомнил бывшего президента "горняков" Ахатя Брагина, погибшего в результате теракта на стадионе в 1995 году.

Мы были соседями и мои родители хорошо его знали. Иногда встречались семьями, я достаточно хорошо его знал. На самом деле он был очень скромным и порядочным. Человек слова, очень честный и положительный. Принципиальный. Если дал слово, то его сдержал. Любил честных и порядочных людей.

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