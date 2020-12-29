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Санжар рассказал о знакомстве с предшественником Ахметова Ахатем Брагиным
Соседствовали
Украинский тренер Роман Санжар, который в 1995-1999 годах играл за вторую команду "
Мы были соседями и мои родители хорошо его знали. Иногда встречались семьями, я достаточно хорошо его знал. На самом деле он был очень скромным и порядочным. Человек слова, очень честный и положительный. Принципиальный. Если дал слово, то его сдержал. Любил честных и порядочных людей.
Также отмечу, что Брагин очень любил футбол. Он ничего не жалел для игроков и старался делать все возможное, чтобы "Шахтер" стал номером один в Украине и заявил о себе на европейской арене. Только хорошие воспоминания о нем.
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