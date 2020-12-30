Тренер Львова Шумский: После ухода Цецадзе мы поменяли свою тактику

Наставник ФК "Львов" Виталий Шумский рассказал о своей тренерской карьере и о том, как он возглавил команду.

— О вашей тренерской карьере не так много информации. Вы можете вспомнить ее основные детали?

— Свой тренерский путь я начинал 12 лет назад в ДЮСШ ФК "Карпаты" (Львов). В школе "зелено-белых" я отработал 10 лет. Прошел все этапы, начиная с ребят, которые тренировались в команде U-10 и заканчивая игроками U-17. Считаю, что трудился добросовестно. Среди тех ребят, кто сейчас начал играть в профессиональных командах, Орест Костик играет в ФК "Львов", также у нас и Назар Нич. Есть несколько футболистов, которые сейчас играют в Словакии. Надо помнить, что я тренировал ребят 1999 и 2001 года рождения. Сейчас они только начинают заявлять о себе. Им нужно время. Потом тренировал и областные футбольные команды, это уже среди взрослых.

— Потом получили приглашение от тернопольской "Нивы"?

— Да. Меня пригласили на работу в команду с богатой историей. А уже после Тернополя меня пригласили в школу ПФК "Львов". Сначала я тренировал ребят из U-14. Мы заняли шестое место в чемпионате Украины. А год назад я начал работать в молодежной команде львовского клуба.

— Когда позвали в основную команду?

— В июне нынешнего года. Егише Мелиякян покинул ФК "Львов", и руководители клуба предложили мне войти в тренерский штаб Георгия Цецадзе. Так я стал работать в главной команде.

— Летом у "Львова" было достаточно времени, чтобы подготовиться к новому футбольному сезону. Прошлый и нынешний год разделил месяц. Как команда готовилась к нынешнему первенству Украины?

— В целом, мы плодотворно работали. Физически мы хорошо выглядели и часто во втором тайме мы прибавляли. Конечно, футболистам нужно время, чтобы привыкнуть к требованиям того или иного наставника. Коммуникация с Георгием Цецадзе у меня была налажена. Наши взгляды, в основном, совпадали. Я абсолютно неконфликтный, командный человек.

— Как объясните тот факт, что в первых шести матчах, когда тренером был Цецадзе, "Львов" набрал 1 очко, а в следующих шести играх уже под вашим руководством – восемь…

— Сразу и не ответишь, но мы поменяли свою тактику. Нам нужно было укрепить оборону. Все ребята старались и постепенно у нас стали вырисовываться контуры команды. Все понимали, что на последнем месте нельзя было находиться. Быстро и не скажешь, повезло нам или нет. Хотелось бы иметь очков побольше. Все понимают, что у нас много работы впереди. Если бы не набрали эти очки осенью, весной нам было бы труднее.