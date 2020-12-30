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"Сделка закрыта" - Динамо в начале января подпишет 19-летнего вингера из Израиля
Лиэль Абада летит в Киев
Вингер клуба “Маккаби” Петах-Тиква Лиэль Абада в ближайшее время станет игроком киевского “
Об этом сообщил отец 19-летнего футболиста.
“Сделка закрыта, осталось утрясти лишь несколько технических деталей. Конечно, мы очень взволнованы переездом сына в Украину, но это приятное волнение“, – сказал отец игрока Ронен Абада.
Ожидается, что Абада прилетит в Украину 5 января и подпишет контракт с “Динамо“. По информации израильских СМИ, "Маккаби" получит за игрока 5 миллионов евро и 20% от суммы последующего трансфера.
В 13 матчах чемпионата Израиля 2020/21 Адаба забил четыре гола и отдал три ассиста. Также он с 16 лет играет за юношеские и молодежные сборные Израиля. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 1.6 млн евро.
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