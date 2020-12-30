  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Сделка закрыта" - Динамо в начале января подпишет 19-летнего вингера из Израиля
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Сделка закрыта" - Динамо в начале января подпишет 19-летнего вингера из Израиля

Премьер-лига
(1 голосов)

Лиэль Абада летит в Киев

"Сделка закрыта" - Динамо в начале января подпишет 19-летнего вингера из Израиля
Новина українською

Вингер клуба “Маккаби” Петах-Тиква Лиэль Абада в ближайшее время станет игроком киевского “Динамо“.

Об этом сообщил отец 19-летнего футболиста.

“Сделка закрыта, осталось утрясти лишь несколько технических деталей. Конечно, мы очень взволнованы переездом сына в Украину, но это приятное волнение“, – сказал отец игрока Ронен Абада.

Ожидается, что Абада прилетит в Украину 5 января и подпишет контракт с “Динамо“. По информации израильских СМИ, "Маккаби" получит за игрока 5 миллионов евро и 20% от суммы последующего трансфера.

В 13 матчах чемпионата Израиля 2020/21 Адаба забил четыре гола и отдал три ассиста. Также он с 16 лет играет за юношеские и молодежные сборные Израиля. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 1.6 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маккаби (Петах-Тиква) Динамо (Киев) Лиэль Абада
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ynet.co.il

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimka26 (Чернигов)
30.12.2020 в 20:37
Продажа Цыганкова? Или непонятно для чего покупать вингера вместо форварда.
Ответить
+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
30.12.2020 в 20:36
Кто уйдёт теперь????
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...