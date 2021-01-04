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Рух устроил уборку в новой футбольной академии - с участием родителей и руководства клуба

Премьер-лига
(2 голосов)

Сразу после Нового года

Рух устроил уборку в новой футбольной академии - с участием родителей и руководства клуба
Новина українською

Львовский "Рух" продолжает строительство и обустройство своей тренировочной базы, где будет детская футбольная академия. Накануне в ее помещении произошло крупное уборка, участие в нем приняли как сами будущие воспитанники, которые здесь будут проживать и тренироваться, так и их родители.

Также участие в уборке приняли руководители клуба во главе с президентом Григорием Козловским.

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По словам президента клуба, он мог нанять для уборки клининговую компанию, однако хотел, чтобы это помещение стало родным для ребят.

Мы хотим показать, что эта академия строилась не для меня - она ​​нужна детям. Это дом тех детей, которые здесь будут жить. И они в своем доме должны убирать, беречь то место, где живут. Мы к этому мх приучаем.

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В статье: Рух (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
Рух

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Комментарии (3)
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Байкал (Lviv)
04.01.2021 в 12:37
Навіщо цей цирк? Все ,що зв’язано з Рухом - це постановочна вистава. Змініть вже ту назву Рух на Карпати і не замилюйте очі людям. Всі старі кадри з Карпат,які привели до розпаду команди ,зараз тут у Русі. Звичайні пристосуванці. Ви привели прибирати батьків дітей з Карпат. Яка це академія ? Ви вкрали все готове. Злодії
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+1
0
karpatoman (Львів)
04.01.2021 в 11:38
Економія на прибиральницях. Так ось, чому Федик досі тренер! На кращого немає грошей.
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+2
0
LAZ E183 (Рига)
04.01.2021 в 11:57
Вже хотіли Вернидуба, а віз і нині там. Матч з Дніпро-1 не показник: вони були настільки кволі, що в тому стані більшості першолігових команд програють.
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0
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