Рух устроил уборку в новой футбольной академии - с участием родителей и руководства клуба

Львовский " Рух " продолжает строительство и обустройство своей тренировочной базы, где будет детская футбольная академия. Накануне в ее помещении произошло крупное уборка, участие в нем приняли как сами будущие воспитанники, которые здесь будут проживать и тренироваться, так и их родители.

Также участие в уборке приняли руководители клуба во главе с президентом Григорием Козловским.

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По словам президента клуба, он мог нанять для уборки клининговую компанию, однако хотел, чтобы это помещение стало родным для ребят.