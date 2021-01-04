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Рух устроил уборку в новой футбольной академии - с участием родителей и руководства клуба
Сразу после Нового года
Львовский "
Также участие в уборке приняли руководители клуба во главе с президентом Григорием Козловским.
По словам президента клуба, он мог нанять для уборки клининговую компанию, однако хотел, чтобы это помещение стало родным для ребят.
Мы хотим показать, что эта академия строилась не для меня - она нужна детям. Это дом тех детей, которые здесь будут жить. И они в своем доме должны убирать, беречь то место, где живут. Мы к этому мх приучаем.
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