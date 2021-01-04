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Чемпионы у соседей. Известно, с кем сыграет Динамо на сборах в ОАЭ

Премьер-лига
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Лига чемпионов Восточной Европы

Чемпионы у соседей. Известно, с кем сыграет Динамо на сборах в ОАЭ
Новина українською

Киевское "Динамо" выйдет из зимнего отпуска 11 января. Пройдя традиционное медобследование в Киеве, "бело-синие" отправятся на тренировочный сбор, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах.

Официальный сайт киевского клуба сообщил, с кем "Динамо" сыграет первые спарринги в 2021 году.

18 января подопечные Мирчи Луческу померяются силами с чемпионом Польши, "Легией" из Варшавы, а 21-го сыграют с сильнейшей командой Беларуси - "Шахтером" из Солигорска, который тренирует украинский специалист Роман Григорчук.

Оба поединка начнутся в 15:00 по киевскому времени и будут показаны на клубном канале "Динамо" (Киев) в Youtube.

Напомним, что "Динамо" вернется в сезон 18-го февраля, когда будет принимать "Брюгге" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

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В статье: Шахтер (Солигорск) Динамо (Киев) Легия (Варшава)
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