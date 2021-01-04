Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жадсон: Сейчас я болею за Луческу, но не за Динамо
Жадсон вспомнил славные времена в Шахтере
Экс-хавбек "Шахтера" Жадсон высказался относительно решения Мирчи Луческу возглавить киевское "
"Время в "Шахтере" – очень классный период для меня, моей жизни и карьеры. Вместе с Луческу мы побеждали, это очень памятно. Он для меня как отец, я всегда разговариваю с ним по телефону.
Он говорил мне, что у него есть предложение от "Динамо". Я сказал, что не совсем это поддерживаю, но понимаю, что это хороший ход для его карьеры. Сейчас я болею за Луческу, но не за "Динамо", – сказал Жадсон.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Бомбардир
Популярное сейчас
- Шева заинтересовал Челси, а Рамос - Ман Сити. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Зинченко получил оценку за матч Манчестер Сити с Челси
- В Барсе Диего был хорош. Все испортили кокаин, гепатит, травмы и любовь к ночной жизни
- Абада: Отец был шокирован, когда увидел предложение Динамо по контракту
- Защитник Шахтера продемонстрировал свою роскошную киевскую квартиру и рассказал о феях. ФОТО
- Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...