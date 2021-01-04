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Жадсон: Сейчас я болею за Луческу, но не за Динамо

Премьер-лига
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Жадсон вспомнил славные времена в Шахтере

Жадсон: Сейчас я болею за Луческу, но не за Динамо
Новина українською

Экс-хавбек "Шахтера" Жадсон высказался относительно решения Мирчи Луческу возглавить киевское "Динамо".

"Время в "Шахтере" – очень классный период для меня, моей жизни и карьеры. Вместе с Луческу мы побеждали, это очень памятно. Он для меня как отец, я всегда разговариваю с ним по телефону.

Он говорил мне, что у него есть предложение от "Динамо". Я сказал, что не совсем это поддерживаю, но понимаю, что это хороший ход для его карьеры. Сейчас я болею за Луческу, но не за "Динамо", – сказал Жадсон.

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В статье: Жадсон Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Бомбардир

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