Наставник Руха: В Украине нет ни одного тренера, который бы работал так самоотверженно, как Кучук

Иван Федык, главный тренер львовского " Руха ", высказал свое мнение о белорусском тренере Леониде Кучуке, у которого работал ассистентом.

Думаю, в Украине точно ни один тренер так не работает по самоотдаче, скрупулезности. Я стараюсь к такому прийти, но не хватает сил. Думаю, это просто топ-тренер, с любой командой достигает результата. Он во всех командах добивался максимального результата.

Помню, в три часа ночи на сборе разошлись спать. В 6 утра звонит телефон, Кучук спрашивает: "Не спишь?" Я говорю: "Да нет, уже не сплю...". Кучук: "Ну давай, бери свой комп, пошли смотреть "Аталанту".

В 3 ночи заснул, а в 7 уже смотрим "Аталанту". Я наполовину сплю, Кучук рисует мне карандашом по компьютеру. Просыпаюсь - компьютер весь разрисованный стрелками, схемами. Шок просто!