Агент: Цель Дентиньо – доработать контракт с Шахтером до конца

Агент форварда "Шахтера" Дентиньо Жилберту Силва прокомментировал информацию о возможном возвращении игрока в Бразилию уже в зимнее трансферное окно.

"На данный момент мы не можем просто взять и забрать Дентиньо у "Шахтера". О возвращении в Бразилию еще рано говорить

У него до ноября действующий контракт с "Шахтером", и сейчас цель Дентиньо – доработать соглашение, ведь клуб рассчитывает на него в Лиге Европы и УПЛ.

Возможно, что-то и может измениться, но для этого мы должны иметь на руках хорошее предложение", - сказал агент.

Отметим, что контракт Дентиньо с "горняками" рассчитан до ноября 2021. Сам футболист играет в составе "Шахтера" не часто, и в последнее время СМИ стали писать о том, что бразилец хочет сменить клуб. Одним из претендентов на игрока был бразильский "Коринтианс".