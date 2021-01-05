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Агент: Цель Дентиньо – доработать контракт с Шахтером до конца
Речи о смене игроком клуба зимой пока что не идет
Агент форварда "Шахтера"
"На данный момент мы не можем просто взять и забрать Дентиньо у "Шахтера". О возвращении в Бразилию еще рано говорить
У него до ноября действующий контракт с "Шахтером", и сейчас цель Дентиньо – доработать соглашение, ведь клуб рассчитывает на него в Лиге Европы и УПЛ.
Возможно, что-то и может измениться, но для этого мы должны иметь на руках хорошее предложение", - сказал агент.
Отметим, что контракт Дентиньо с "горняками" рассчитан до ноября 2021. Сам футболист играет в составе "Шахтера" не часто, и в последнее время СМИ стали писать о том, что бразилец хочет сменить клуб. Одним из претендентов на игрока был бразильский "Коринтианс".
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