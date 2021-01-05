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Агент: Цель Дентиньо – доработать контракт с Шахтером до конца

Премьер-лига
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Речи о смене игроком клуба зимой пока что не идет

Агент: Цель Дентиньо – доработать контракт с Шахтером до конца
Новина українською

Агент форварда "Шахтера" Дентиньо Жилберту Силва прокомментировал информацию о возможном возвращении игрока в Бразилию уже в зимнее трансферное окно.

"На данный момент мы не можем просто взять и забрать Дентиньо у "Шахтера". О возвращении в Бразилию еще рано говорить

У него до ноября действующий контракт с "Шахтером", и сейчас цель Дентиньо – доработать соглашение, ведь клуб рассчитывает на него в Лиге Европы и УПЛ.

Возможно, что-то и может измениться, но для этого мы должны иметь на руках хорошее предложение", - сказал агент.

Отметим, что контракт Дентиньо с "горняками" рассчитан до ноября 2021. Сам футболист играет в составе "Шахтера" не часто, и в последнее время СМИ стали писать о том, что бразилец хочет сменить клуб. Одним из претендентов на игрока был бразильский "Коринтианс".

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В статье: Дентиньо Шахтер (Донецк)
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Источник:
Globo

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