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Рух устроил рождественский матч с участием известных футбольных личностей
Уже 9-й по счету
Звезды украинского футбола по приглашению президента "
Участие в матче приняли в частности футболисты Денис Кожанов, Михаил Кополовец, Артем Федецкий, Юрий Панькив, Владимир Заставный, журналист Игорь Цыганык, президент ДЮШ "Львов" Роман Михайлив и президент "Руха" Козловский.
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Источник:Рух
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