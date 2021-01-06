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Рух устроил рождественский матч с участием известных футбольных личностей

Премьер-лига
(1 голосов)

Уже 9-й по счету

Рух устроил рождественский матч с участием известных футбольных личностей
Новина українською

Звезды украинского футбола по приглашению президента "Руха" Григория Козловского на Академии "желто-черных" в Винниках провели рождественский матч.

Участие в матче приняли в частности футболисты Денис Кожанов, Михаил Кополовец, Артем Федецкий, Юрий Панькив, Владимир Заставный, журналист Игорь Цыганык, президент ДЮШ "Львов" Роман Михайлив и президент "Руха" Козловский.

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В статье: Рух (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
Рух

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