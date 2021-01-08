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Артем Федецкий удивил Козловского ударом "ножницами"

Премьер-лига
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В рождественском матче

Артем Федецкий удивил Козловского ударом "ножницами"
Новина українською

Бывший футболист, защитник "Карпат", "Днепра", "Шахтера" и национальной сборной Украины 35-летний Артем Федецкий накануне принял участие в организованном президентом "Руха" Григорием Козловским рождественском матче в Винниках.

Федецкий считает, что в такой показательной игре главное - сам процесс.

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Мы все вместе собрались, шутили друг над другом, получили большое удовольствие от игры. Конечно, эпизодами была серьезная спортивная борьба.

Григорий Петрович [Козловский] улыбнулся после того, как я пробил "ножницами". Наверное, он от меня такого не ожидал, но что-то осталось еще с тех времен.

Последним клубом Федецкого были "Карпаты", за "зелено-белых" Артем выступал в 2017-2019 годах.

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В статье: Артем Федецкий Рух (Львов) Карпаты (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
Рух

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