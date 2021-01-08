Артем Федецкий удивил Козловского ударом "ножницами"

Бывший футболист, защитник "Карпат", "Днепра", "Шахтера" и национальной сборной Украины 35-летний Артем Федецкий накануне принял участие в организованном президентом " Руха " Григорием Козловским рождественском матче в Винниках.

Федецкий считает, что в такой показательной игре главное - сам процесс.

Мы все вместе собрались, шутили друг над другом, получили большое удовольствие от игры. Конечно, эпизодами была серьезная спортивная борьба.

Григорий Петрович [Козловский] улыбнулся после того, как я пробил "ножницами". Наверное, он от меня такого не ожидал, но что-то осталось еще с тех времен.