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Маккаби до лета не хотел продавать Лиэля Абаду - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Но президент изменил свое мнение

Маккаби до лета не хотел продавать Лиэля Абаду - СМИ
Новина українською

"Маккаби" (Петах-Тиква) не горел желанием продавать 19-летнего талантливого вингера Лиэла Абаду до летнего трансферного окна.

Однако президент израильского клуба Ави Лузон изменил свое решение, как только увидел предложение от киевского "Динамо", сообщает maariv.co.il.

Однако пока сторонам не удалось согласовать все детали соглашения и судьба трансфера - под вопросом.

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В статье: Маккаби (Петах-Тиква) Динамо (Киев) Лиэль Абада
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Комментарии (1)
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football_soccer (Украина)
08.01.2021 в 11:55
Характер там видимому похлеще чем у бразильцев, да и папаша та ещё затычка в заднице.
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