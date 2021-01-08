Маккаби до лета не хотел продавать Лиэля Абаду - СМИ

"Маккаби" (Петах-Тиква) не горел желанием продавать 19-летнего талантливого вингера Лиэла Абаду до летнего трансферного окна.

Однако президент израильского клуба Ави Лузон изменил свое решение, как только увидел предложение от киевского " Динамо ", сообщает maariv.co.il.

Однако пока сторонам не удалось согласовать все детали соглашения и судьба трансфера - под вопросом.