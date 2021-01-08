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Маккаби до лета не хотел продавать Лиэля Абаду - СМИ
Но президент изменил свое мнение
"Маккаби" (Петах-Тиква) не горел желанием продавать 19-летнего талантливого вингера Лиэла Абаду до летнего трансферного окна.
Однако президент израильского клуба Ави Лузон изменил свое решение, как только увидел предложение от киевского "
Однако пока сторонам не удалось согласовать все детали соглашения и судьба трансфера - под вопросом.
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football_soccer (Украина)
08.01.2021 в 11:55
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