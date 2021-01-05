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Трансфер Абады не является приоритетным для Динамо - СМИ

Премьер-лига
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Трансфер Абады не является приоритетным для Динамо - СМИ
Новина українською

Киевское "Динамо" 11 января выйдет из отпуска, скорее всего, без новичков в своем составе.

По информации Meta-ratings, трансфер полузащитника израильского "Маккаби" из Петах-Тиквы Лиэля Абады не является для селекционной службы динамовцев приоритетным, хотя переговоры между клубами действительно ведутся.

Также скауты киевлян не посещали недавний матч "Маккаби" (Петах-Тиква) – "Маккаби" (Тель-Авив), о чем ранее писали украинские СМИ. В Киеве посчитали, что в этом нет необходимости, тем более сейчас есть трудности с пересечением границ, поскольку Израиль находится в "красной" карантинной зоне.

Кроме того, по имеющимся данным, не так сильно заинтересован в 19-летнем футболисте и сам Мирча Луческу. Румынский специалист видит в нем игрока на перспективу, а не для усиления основного состава "Динамо" на данный момент.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что все условия перехода фактически согласованы, а сумма трансфера должна была составить 4,5-5 млн евро. Однако после Нового года появилась информация о том, что игрок не может договориться с киевлянами по некоторым условиям личного контракта, и поэтому данный трансфер находится под угрозой срыва.

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В статье: Маккаби (Петах-Тиква) Динамо (Киев) Лиэль Абада
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Источник:
Meta Ratings

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