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Трансфер Абады не является приоритетным для Динамо - СМИ
Чем дальше, тем интереснее
Киевское "
По информации Meta-ratings, трансфер полузащитника израильского "Маккаби" из Петах-Тиквы Лиэля Абады не является для селекционной службы динамовцев приоритетным, хотя переговоры между клубами действительно ведутся.
Также скауты киевлян не посещали недавний матч "Маккаби" (Петах-Тиква) – "Маккаби" (Тель-Авив), о чем ранее писали украинские СМИ. В Киеве посчитали, что в этом нет необходимости, тем более сейчас есть трудности с пересечением границ, поскольку Израиль находится в "красной" карантинной зоне.
Кроме того, по имеющимся данным, не так сильно заинтересован в 19-летнем футболисте и сам Мирча Луческу. Румынский специалист видит в нем игрока на перспективу, а не для усиления основного состава "Динамо" на данный момент.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что все условия перехода фактически согласованы, а сумма трансфера должна была составить 4,5-5 млн евро. Однако после Нового года появилась информация о том, что игрок не может договориться с киевлянами по некоторым условиям личного контракта, и поэтому данный трансфер находится под угрозой срыва.
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