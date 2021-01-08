  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луизао о своем контракте с Ворсклой: Всегда приятно возвращаться в место, где у тебя все хорошо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луизао о своем контракте с Ворсклой: Всегда приятно возвращаться в место, где у тебя все хорошо

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек вернулся в полтавский клуб

Луизао о своем контракте с Ворсклой: Всегда приятно возвращаться в место, где у тебя все хорошо
Новина українською

Хавбек "Ворсклы" Луизао в эфире клубного youtube-канала прокомментировал подписание двухлетнего контракта с полтавским клубом.

"Рад вернуться в прекрасный город Полтава. Моя семья считает, что эти город и клуб – очень хорошее место. "Ворскла" мне очень сильно помогла в профессиональной карьере, я начал здесь расти, я здесь вырос. Даже немножко выучил язык. Всегда приятно возвращаться в место, где у тебя все хорошо, где для тебя все делают. Очень счастлив вернуться в город, который мне нравится.

В Полтаве невероятные болельщики, они действительно фанаты. К сожалению, в мире сейчас такая ситуация, но они могут быть уверены, что команда будет бороться за них.

Мое сердце с "Ворсклой", даже вдали от Украины я смотрел все матчи полтавчан и болел за команду. Сейчас буду болеть и переживать еще больше. Футболисты будут биться, чтобы быть вверху. Вновь попасть в финал Кубка Украины не получится, но мы будем бороться, чтобы быть вверху турнирной таблицы. Находясь здесь, я дам все для клуба", – сказал Луизао.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Луизао
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...