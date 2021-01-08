  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игорь Кошман покинул ФК Львов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игорь Кошман покинул ФК Львов

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек отыграл за львовян полсезона

Игорь Кошман покинул ФК Львов
Новина українською

Полузащитник Игорь Кошман покинул расположение ФК "Львов".

Как сообщает пресс-служба "Львова", клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Следует отметить, что 25-летний игрок присоединился к лагерю львовян накануне старта текущего сезона УПЛ. За это время хавбек успел появиться на поле в девяти официальных поединках. Результативными действиями не отличался.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Игорь Кошман
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Львов

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...