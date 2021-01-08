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Игорь Кошман покинул ФК Львов
Хавбек отыграл за львовян полсезона
Полузащитник Игорь Кошман покинул расположение
Как сообщает пресс-служба "Львова", клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Следует отметить, что 25-летний игрок присоединился к лагерю львовян накануне старта текущего сезона УПЛ. За это время хавбек успел появиться на поле в девяти официальных поединках. Результативными действиями не отличался.
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Источник:ФК Львов
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