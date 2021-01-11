Известны результаты тестов на COVID-19 киевского Динамо

В воскресенье, 10 января, киевское "Динамо" прошло ПЦР-тестирование после выхода из отпуска и перед возобновлением тренировочного процесса. Футболисты и персонал клуба, а также представители молодежных клубов "Динамо Киев" сдали тест на наличие коронавирусной инфекции.

Результаты всех тестов - отрицательные, информирует официальный сайт клуба.

Утром, 11 января киевляне пройдут плановое медицинское обследование. После этого "бело-синие" приступят к первому тренировочному процессу.

Напомним, что в Киеве команда будет работать до 15-го января, после чего динамовцы отправятся на два зимних сбора в ОАЭ и Турцию. Первый пройдет 15-26 января, второй — с 29 января по 8 февраля.