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Известны результаты тестов на COVID-19 киевского Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Результаты отрицательные

Известны результаты тестов на COVID-19 киевского Динамо
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В воскресенье, 10 января, киевское "Динамо" прошло ПЦР-тестирование после выхода из отпуска и перед возобновлением тренировочного процесса. Футболисты и персонал клуба, а также представители молодежных клубов "Динамо Киев" сдали тест на наличие коронавирусной инфекции.

Результаты всех тестов - отрицательные, информирует официальный сайт клуба.

Утром, 11 января киевляне пройдут плановое медицинское обследование. После этого "бело-синие" приступят к первому тренировочному процессу.

Напомним, что в Киеве команда будет работать до 15-го января, после чего динамовцы отправятся на два зимних сбора в ОАЭ и Турцию. Первый пройдет 15-26 января, второй — с 29 января по 8 февраля.

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В статье: Динамо (Киев) коронавирус
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Источник:
Динамо Киев

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