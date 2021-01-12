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Луческу объяснил, почему киевское Динамо не подпишет сына Георге Хаджи

Премьер-лига
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Легендарного румына

Луческу объяснил, почему киевское Динамо не подпишет сына Георге Хаджи
Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мнением с румынской прессой о своем соотечественнике 22-летнем полузащитнике Янисе Хаджи, который сейчас выступает в шотландском "Рейнджерс".

Скоро случится прорыв, которого все ждут, и он станет великим футболистом. Он несет "груз" своей фамилии. Поэтому, в такой же ситуации, я настаивал, чтобы мой сын Разван [Луческу] был вратарем, чтобы его не сравнивали постоянно со мной.

Янису нужен тренер, как я, который знает, как работать с молодыми талантами. Но его трансфер обошелся бы слишком дорого, я не могу его купить.

Не стоит забывать, что я подготовил Георге Хаджи к чемпионату мира в США, когда я забрал его из "Реала" в "Брешию". Я давил на него, называл толстым, держал в резерве в Серии Б, чтобы в нем заиграла гордость. Видите, что из этого получилось, - цитирует Луческу playsport.ro.

Напомним, что Георге Хаджи, также хавбек, один из самых известных футболистов Румынии, выступал в итальянской "Брешии" под руководством Луческу в 1992-1994 годах. На чемпионате мира в США Румыния заняла первое место в группе, обыграла в 1/8 Аргентину и вылетела лишь в серии пенальти в 1/4 от Швеции.

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В статье: Мирча Луческу Рейнджерс (Глазго) Динамо (Киев) Георге Хаджи Разван Луческу Янис Хаджи
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