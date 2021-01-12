Луческу объяснил, почему киевское Динамо не подпишет сына Георге Хаджи

Главный тренер киевского " Динамо " Мирча Луческу поделился мнением с румынской прессой о своем соотечественнике 22-летнем полузащитнике Янисе Хаджи, который сейчас выступает в шотландском "Рейнджерс".

Скоро случится прорыв, которого все ждут, и он станет великим футболистом. Он несет "груз" своей фамилии. Поэтому, в такой же ситуации, я настаивал, чтобы мой сын Разван [Луческу] был вратарем, чтобы его не сравнивали постоянно со мной.

Янису нужен тренер, как я, который знает, как работать с молодыми талантами. Но его трансфер обошелся бы слишком дорого, я не могу его купить.

Не стоит забывать, что я подготовил Георге Хаджи к чемпионату мира в США, когда я забрал его из "Реала" в "Брешию". Я давил на него, называл толстым, держал в резерве в Серии Б, чтобы в нем заиграла гордость. Видите, что из этого получилось, - цитирует Луческу playsport.ro.