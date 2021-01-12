Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу объяснил, почему киевское Динамо не подпишет сына Георге Хаджи
Легендарного румына
Главный тренер киевского "
Скоро случится прорыв, которого все ждут, и он станет великим футболистом. Он несет "груз" своей фамилии. Поэтому, в такой же ситуации, я настаивал, чтобы мой сын Разван [Луческу] был вратарем, чтобы его не сравнивали постоянно со мной.
Янису нужен тренер, как я, который знает, как работать с молодыми талантами. Но его трансфер обошелся бы слишком дорого, я не могу его купить.
Не стоит забывать, что я подготовил Георге Хаджи к чемпионату мира в США, когда я забрал его из "Реала" в "Брешию". Я давил на него, называл толстым, держал в резерве в Серии Б, чтобы в нем заиграла гордость. Видите, что из этого получилось, - цитирует Луческу playsport.ro.
Напомним, что Георге Хаджи, также хавбек, один из самых известных футболистов Румынии, выступал в итальянской "Брешии" под руководством Луческу в 1992-1994 годах. На чемпионате мира в США Румыния заняла первое место в группе, обыграла в 1/8 Аргентину и вылетела лишь в серии пенальти в 1/4 от Швеции.
Популярное сейчас
- Ворскла в тренде. Максимов и Кане поучаствовали в митинге против повышения коммунальных тарифов
- Луческу: Бороться с Шахтером очень тяжело. Это все равно, что бороться с самим собой
- Беседин, Тымчик, Сидклей и Кадири вернулись к тренировкам с Динамо
- Колос подписал контракт с воспитанником киевского Динамо
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО
- Звездный хав Милана покорил судей на шоу Голос и рассказал о симпатиях Златана. ВИДЕО