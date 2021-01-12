Вторая группа игроков Динамо побывала на медобследовании - каждый проходил 4 врачей

Во вторник для футболистов " Динамо " продолжилось традиционное медобследование. Оно началось традиционно в 9 утра. В больницу наведалась вторая часть игроков основной команды. В отличие от первого дня, кроме украинских футболистов медосмотр прошли и динамовские легионеры.

В этот день в клинику посетили 15 игроков - Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Жерсон Родригес, Сидклей, Клейтон, Томаш Кендзера, Александр Тымчык, Беньямин Вербич, Тудор Белуце, Миккель Дуелунд, Назарий Русин, Владислав Супряга, Денис Попов и Мохаммед Кадири.

Не успел присоединиться к партнерам пока только Карлос де Пена, которого ожидал самый длинный перелет - за океан, и у которого во время отпуска родился сын. Из-за карантина некоторые рейсы были отменены, поэтому уругвайцу пришлось добираться дольше.

Как и их одноклубники днем ​​ранее, сегодня футболисты прошли плановую диспансеризацию, а именно лабораторные и ультразвуковые исследования, а также консультации узкопрофильных специалистов.

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По очереди игроки заходили в кабинеты профильных врачей - невропатолога, терапевта, травматолога, окулиста, лора.

Также футболистам сделали кардиограмму, УЗИ брюшной полости и сердца, они сдали весь спектр анализов, измерили давление и антропометрические данные. Все прошли обычную плановую диспансеризацию, которая охватывает лабораторные исследования и ультразвуковые, а также консультации узких специалистов и денситометрия - измерение количества жира в организме.

Игроки прошли все кабинеты и сдали анализы очень быстро и организованно. Конечно, контролировали процесс прохождения медобследования динамовские врачи. Теперь результаты обследования будут обрабатываться в течение нескольких дней, после чего их передадут клубным врачам. Другие функциональные исследования и тесты могут проводиться непосредственно на клубной базе, для этого там есть все необходимые условия и необходимое оборудование.

Напомним, что в воскресенье команда в полном составе собралась на базе и сдала плановые тесты на COVID-19, все результаты отрицательные.

Как и накануне, сегодня вечером динамовцы проведут тренировку в полном составе на базе в Конча-Заспе. За несколько дней, а именно 15-го января, команда отправится на сбор в ОАЭ, где первый этап подготовки к возобновлению сезона продлится в течение 10-ти дней.