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Шахтер хочет договориться с Аталантой по поводу Коваленко
Чтобы не отпускать свободным агентом
Донецкий "
В этом сезоне в активе 24-летнего центрального полузащитника 4 гола в 8 матчах за "Шахтер" в УПЛ.
Также он провел три матча в Лиге чемпионов. Контракт Коваленко с "Шахтером" прекращает действие летом 2021-го.
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