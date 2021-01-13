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Шахтер хочет договориться с Аталантой по поводу Коваленко

Премьер-лига
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Чтобы не отпускать свободным агентом

Шахтер хочет договориться с Аталантой по поводу Коваленко
Новина українською

Донецкий "Шахтер" весеннюю часть сезона может начать не в полном составе. Полузащитник Виктор Коваленко получил предложение о переходе в "Аталанту" летом как свободного агента. Однако сейчас между клубами идут переговоры, и если предложенные условия трансфера удовлетворят все стороны, в ближайшее время полузащитник сборной Украины станет игроком итальянского клуба.

В этом сезоне в активе 24-летнего центрального полузащитника 4 гола в 8 матчах за "Шахтер" в УПЛ.

Также он провел три матча в Лиге чемпионов. Контракт Коваленко с "Шахтером" прекращает действие летом 2021-го.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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