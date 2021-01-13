Шахтер хочет договориться с Аталантой по поводу Коваленко

Донецкий " Шахтер " весеннюю часть сезона может начать не в полном составе. Полузащитник Виктор Коваленко получил предложение о переходе в "Аталанту" летом как свободного агента. Однако сейчас между клубами идут переговоры, и если предложенные условия трансфера удовлетворят все стороны, в ближайшее время полузащитник сборной Украины станет игроком итальянского клуба.

В этом сезоне в активе 24-летнего центрального полузащитника 4 гола в 8 матчах за "Шахтер" в УПЛ.

Также он провел три матча в Лиге чемпионов. Контракт Коваленко с "Шахтером" прекращает действие летом 2021-го.