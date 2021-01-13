Защитник Днепра-1 заявил об амбициях команды в Кубке Украины и УПЛ

Защитник СК " Днепр-1 " Андрей Цуриков рассказал о возвращении к работе команды после первой тренировки в 2021 году.

- Андрей, понятно, что после первого круга чемпионата в команде не самые лучшие ощущения, и, тем не менее, с каким настроением сейчас ребята приступили к работе?

- Конечно, нельзя сказать, что мы довольны турнирной ситуации, ведь она для нас достаточно сложная, но в то же время нужно настроение для того, чтобы хорошо работать, поскольку, если мы будем посыпать голову пеплом, то от этого лучше никому точно не будет.

- Сами игроки чувствуют, что команда находится не на должном месте в турнирной таблице?

- Это не только наше мнение, но и всех экспертов, специалистов и журналистов, которые считают, что у нашей команды высокий потенциал. Убежден, что теперь, после сбора, мы покажем, чего стоим.

- Кроме чемпионата команда продолжает выступление в Кубке Украины, вышла в четвертьфинал. Ваш личный отпуск, если смотреть фотографии в социальных сетях, прошол в компании с игроками из "Александрии". Не обсуждали предстоящее противостояние?

- Откровенно говоря, мы старались как можно меньше говорить о футболе, а посвятить время отдыху. Поэтому уже на поле решим, кто из нас сильнее.

- В команде не будет какого-то приоритета между турнирами?

- Считаю, что нет. У нас сейчас достаточно сложная ситуация в чемпионате, но мы хотим двигаться дальше и в Кубке. Особенно важным станет первый месяц во втором круге, когда нам обязательно надо набирать очки.