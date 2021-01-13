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Артем Милевский: Поздравлений куча - телефон красный
День рождение футболиста совпало с началом сборов новой команды
Нападающий "Миная" Артем Милевский рассказал в эфире программы "Футбол NEWS" каково тренироваться в день рождение. Вчера,12 января украинскому футболисту исполнилось 36 лет.
"Вообще отличная атмосфера. У меня куча поздравлений. Телефон красный. Попытался поспать – не получилось. Хорошо, что сейчас тренировка, хоть немного отвлекусь. Опять вечером будут поздравлять.
Еще нормально в команде не познакомился, поэтому ничего не могу сказать. Пока тренируемся и готовимся", – сказал Милевский.
Напомним, что "Минай" с 11 по 21 января первый сбор проведет в Ужгороде и сыграет с двумя венгерскими командами - 16 января украинская команда сыграет с "Кишварда", а 20 января - с "Дебреценом". 23-го января "Минай" отправится в Турцию, где на заключительном этапе подготовки проведет еще 4-5 контрольных матчей. Первый официальный матч после зимнего перерыва команда Кобина сыграет 13 февраля со "Львовом".
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