Артем Милевский: Поздравлений куча - телефон красный

Нападающий "Миная" Артем Милевский рассказал в эфире программы "Футбол NEWS" каково тренироваться в день рождение. Вчера,12 января украинскому футболисту исполнилось 36 лет.

"Вообще отличная атмосфера. У меня куча поздравлений. Телефон красный. Попытался поспать – не получилось. Хорошо, что сейчас тренировка, хоть немного отвлекусь. Опять вечером будут поздравлять.

Еще нормально в команде не познакомился, поэтому ничего не могу сказать. Пока тренируемся и готовимся", – сказал Милевский.