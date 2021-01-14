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Йовичевич: Днепру-1 очень нужны крайние защитники и полузащитники
Селекция днепрян на Махарадзе не заканчивается
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"Понятное дело, что мы не можем пока назвать фамилии игроков, которыми интересуемся. Я уже говорил о том, что селекция футболистов вначале сезона была под схему 3-5-2. По амплуа могу сказать, что Махарадзе создаст конкуренцию Сарнавскому и Юрчуку. И эта конкуренция пойдет только на пользу команде.
Нам очень нужны крайние защитники и полузащитники. Мы знаем, что против "Шахтера" нам не смогут помочь Игнатенко и Пихаленок. А против "Динамо" нам не помощники Дубинчак и Булеца. Мы должны иметь альтернативу. На каждой позиции должно быть по два равносильных игрока, которые не позволяют друг другу расслабиться", - заявил Йовичевич.
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