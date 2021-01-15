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Луческу взял 30 футболистов. Динамовцы отправились на первый сбор

Премьер-лига
(2 голосов)

Первый спарринг киевляне проведут 18 января

Луческу взял 30 футболистов. Динамовцы отправились на первый сбор
Новина українською

Сегодня, 15 января, в 8:00 "Динамо" Киев отправилось на первый сбор зимнего межсезонья в Объединенные Арабские Эмираты, о чем сообщает официальный сайт клуба. Последний раз "бело-синие" базировались на Аравийском полуострове еще зимой 2007-го. Перелет займет около пяти часов.

Вот так выглядит список футболистов, на которых рассчитывает Мирча Луческу на сборах:

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.

Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзера, Сидклей, Сирота, Забарный, Тимчик.

Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Леднев, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Шепелев, Андриевский, Белуце, Вербич, де Пена, Дуелунд.

Нападающие: Беседин, Супряга, Родригес, Клейтон, Ванат.

Сбор в ОАЭ продлится 10 дней - до 25 января. В этот период запланировано несколько контрольных матчей, два соперника в которых уже известны - это чемпионы Польши и Беларуси "Легия" (Варшава) (18 января) и "Шахтер" (Солигорск) (21 января). С другими потенциальными спарринг-партнерами ведутся переговоры. После возвращения из ОАЭ "Динамо" несколько дней проведут тренировки в Киеве, а затем 29 января отправятся на второй этап зимних сборов в Турции, где будут работать до 8 февраля.

Все контрольные встречи будут транслироваться в прямом эфире на канале "Динамо" в YouTube и освещаться в полном объеме на клубном сайте.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо Киев

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Комментарии (4)
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Spokoyno (Киев)
15.01.2021 в 10:39
От і міркуй 30 це багато чи ... А ще молодіжна команда є. Бо на полі лише 11, ну може ще 5 замін. Там 3...5 на травми та інші проблеми, а як же всім 30 достатню ігрову практику надати? На лаві футболісти не тільки отримують "чужі гроші", але і самі деградують!
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.01.2021 в 11:32
Основа - це основа, а U21 - це молодіжка. Невже не ясно?
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0
-2
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Spokoyno (Киев)
15.01.2021 в 12:10
Невже не ясно, що основа це 15... 20 польових гравців! Більше не зможуть дати достатньої ігрової практики! А на випадок непередбачених обставин можна молодь задіяти! Ну мало хто з футболістів може просидячи півсезону на лавці, вийти та продемонструвати клас... По справжньому відчути партнерів і щоб партнеру знали куди "новачок" чекає пас.
0
0
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Металлист Харьков
15.01.2021 в 10:06
Самое главное что Гармаш есть ! Думаю что Дунамо Куiv будет доволен !
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+2
-3


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