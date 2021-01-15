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Луческу взял 30 футболистов. Динамовцы отправились на первый сбор
Первый спарринг киевляне проведут 18 января
Сегодня, 15 января, в 8:00 "Динамо" Киев отправилось на первый сбор зимнего межсезонья в Объединенные Арабские Эмираты, о чем сообщает официальный сайт клуба. Последний раз "бело-синие" базировались на Аравийском полуострове еще зимой 2007-го. Перелет займет около пяти часов.
Вот так выглядит список футболистов, на которых рассчитывает Мирча Луческу на сборах:
Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.
Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзера, Сидклей, Сирота, Забарный, Тимчик.
Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Леднев, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Шепелев, Андриевский, Белуце, Вербич, де Пена, Дуелунд.
Нападающие: Беседин, Супряга, Родригес, Клейтон, Ванат.
Сбор в ОАЭ продлится 10 дней - до 25 января. В этот период запланировано несколько контрольных матчей, два соперника в которых уже известны - это чемпионы Польши и Беларуси "Легия" (Варшава) (18 января) и "Шахтер" (Солигорск) (21 января). С другими потенциальными спарринг-партнерами ведутся переговоры. После возвращения из ОАЭ "Динамо" несколько дней проведут тренировки в Киеве, а затем 29 января отправятся на второй этап зимних сборов в Турции, где будут работать до 8 февраля.
Все контрольные встречи будут транслироваться в прямом эфире на канале "Динамо" в YouTube и освещаться в полном объеме на клубном сайте.
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