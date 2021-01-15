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Тотовицкий: Смеялись с Филиппова, что в Бельгии у него новый скилл - подает угловые

Премьер-лига
(1 голосов)

Но футболист "Десны" в него верит

Тотовицкий: Смеялись с Филиппова, что в Бельгии у него новый скилл - подает угловые
Новина українською

Полузащитник "Десны" Андрей Тотовицкий в интервью "Брутальный футбол" поделился мнением о шансах Александра Филиппова заиграть в "Сент-Трюйден".

- Как думаешь, заиграет Александр Филиппов в Бельгии так, как в УПЛ?

- Хотелось бы верить, что у него все получится. Сане нужно дать немного времени, чтобы он акклиматизировался. Я смотрел матчи, то он играет на всех позициях, а он чистый форвард. Мы там уже даже смеялись в инстаграме с Фаворовым, что у него новый скилл – подает угловые.

Всегда был нападающим, играл в завершающей фазе атаки, а сейчас и слева, и справа. Мы с ним говорили перед его переездом, спрашивал у меня, что и как, – сказал Тотовицкий.

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В статье: Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов) Александр Филиппов Сент-Трюйден
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
15.01.2021 в 10:41
Это ж надо одно интервью разорвать на два десятка "новостей" ... дно журналистики не достижимо...
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