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Селюк: Символично, что свою тренерскую карьеру Туре начнет в Олимпике
Яя едет учиться
Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможное трудоустройство в "
"Он войдет в тренерский штаб донецкого "Олимпика". Яя Туре когда-то играл в донецком "Металлурге". Сейчас этого клуба нет, но есть донецкий "Олимпик". Поэтому символично, что свою тренерскую карьеру он начнет в "Олимпике".
Конечно, Туре не претендует на должность главного тренера. Яя только учится. У него есть лицензия, но для повышения квалификации нужно еще учиться и он поступит на учебу в Киеве. Параллельно будет проходить университеты в "Олимпике". Спасибо Владиславу Гельзину и Игорю Климовскому. Никто подсиживать главного тренера дончан, конечно же, не собирается. Спасибо ему, что он не боится, с открытым сердцем откликнулся на эту идею, потому что многие боятся, что сразу Яя кого-то подвинет. Нет, это не так. Он будет учиться в Киеве", - рассказал Селюк.
Напомним, что Туре должен прибыть в расположение донецкого клуба 19 января.
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