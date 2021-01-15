Селюк: Символично, что свою тренерскую карьеру Туре начнет в Олимпике

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможное трудоустройство в " Олимпике " экс-хавбека "Манчестер Сити" и "Барселоны" Яя Туре.

"Он войдет в тренерский штаб донецкого "Олимпика". Яя Туре когда-то играл в донецком "Металлурге". Сейчас этого клуба нет, но есть донецкий "Олимпик". Поэтому символично, что свою тренерскую карьеру он начнет в "Олимпике".

Конечно, Туре не претендует на должность главного тренера. Яя только учится. У него есть лицензия, но для повышения квалификации нужно еще учиться и он поступит на учебу в Киеве. Параллельно будет проходить университеты в "Олимпике". Спасибо Владиславу Гельзину и Игорю Климовскому. Никто подсиживать главного тренера дончан, конечно же, не собирается. Спасибо ему, что он не боится, с открытым сердцем откликнулся на эту идею, потому что многие боятся, что сразу Яя кого-то подвинет. Нет, это не так. Он будет учиться в Киеве", - рассказал Селюк.

Напомним, что Туре должен прибыть в расположение донецкого клуба 19 января.