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Селюк: Символично, что свою тренерскую карьеру Туре начнет в Олимпике

Премьер-лига
(1 голосов)

Яя едет учиться

Селюк: Символично, что свою тренерскую карьеру Туре начнет в Олимпике
Новина українською

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможное трудоустройство в "Олимпике" экс-хавбека "Манчестер Сити" и "Барселоны" Яя Туре.

"Он войдет в тренерский штаб донецкого "Олимпика". Яя Туре когда-то играл в донецком "Металлурге". Сейчас этого клуба нет, но есть донецкий "Олимпик". Поэтому символично, что свою тренерскую карьеру он начнет в "Олимпике".

Конечно, Туре не претендует на должность главного тренера. Яя только учится. У него есть лицензия, но для повышения квалификации нужно еще учиться и он поступит на учебу в Киеве. Параллельно будет проходить университеты в "Олимпике". Спасибо Владиславу Гельзину и Игорю Климовскому. Никто подсиживать главного тренера дончан, конечно же, не собирается. Спасибо ему, что он не боится, с открытым сердцем откликнулся на эту идею, потому что многие боятся, что сразу Яя кого-то подвинет. Нет, это не так. Он будет учиться в Киеве", - рассказал Селюк.

Напомним, что Туре должен прибыть в расположение донецкого клуба 19 января.

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В статье: Яя Туре Дмитрий Селюк Олимпик (Донецк)
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Комментарии (1)
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Футбольный спам (Киев)
15.01.2021 в 19:42
Снова это благородный агент сунет свои щупольцы. В олимпике есть тренер. Не понимаю как можно гл тренеру навязывать помощников? Личности такого калибра не будут посолушными помощниками, они будут пытаться выйти на первые роля и команде от этого будет только хуже, зато очередной агент нагреет свой карман на легкомысли и не понимании в футболе призидента клуба... Эти агенты угробили весь украинский футбол завозя к нам разных гастробайтеров, сделали из футбола базар...
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