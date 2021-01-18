Андриевский взял на сбор в ОАЭ 4 пары бутс

Накануне первого контрольного спарринга на тренировочном сборе в ОАЭ, в котором " Динамо " встретится с польской "Легией", полузащитник "бело-синих" Александр Андриевский рассказал в частности о вечернем предигровая тренировки и в целом об особенностях подготовки его команды в Арабских Эмиратах.

- Александр, с каким настроением провели вечернюю тренировку накануне игры с "Легией"?

- Положительный, боевой настрой, как обычно на сборе. В основном проводили тактические, игровые упражнения. Тренер сказал, что нам нужно добавлять в командных действиях в защите. Сейчас мы наигрываем схемы игры в обороне.

- Беговая работа завершилась еще в Киеве, а здесь уже акцент на работе с мячами?

- С мячами в Киеве работать было сложно, учитывая погодные условия. Здесь другой климат, и поля в отличном состоянии, работаем в основном с мячом. Но я не сказал бы, что тренировки легкие. Упор в то же время и на «физике», и на тактике.

- Вместо разминки команда выполняла тактические упражнения?

- Да, мы разделились на две команды по 11 игроков, и без сопротивления контролировали мяч. Таким образом мы наигрываем схемы, которые должны воплощать в матчах.

- Сколько пар бутс тебе нужно для тренировок?

- На сбор взял 4 пары бутс. Нужно быть ко всему готовым. Сегодня тренировался в обычных 13-шиповых. Поле в отличном состоянии, и в них было комфортно.

- Сейчас команда находится в режиме одноразовых тренировок?

- Этот вопрос лучше задать тренерскому штабу. Вчера было два занятия, сегодня - одно на футбольном поле. Утром мы занимались в тренажерном зале.