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Андриевский взял на сбор в ОАЭ 4 пары бутс
Чтобы быть готовым ко всему
Накануне первого контрольного спарринга на тренировочном сборе в ОАЭ, в котором "
- Александр, с каким настроением провели вечернюю тренировку накануне игры с "Легией"?
- Положительный, боевой настрой, как обычно на сборе. В основном проводили тактические, игровые упражнения. Тренер сказал, что нам нужно добавлять в командных действиях в защите. Сейчас мы наигрываем схемы игры в обороне.
- Беговая работа завершилась еще в Киеве, а здесь уже акцент на работе с мячами?
- С мячами в Киеве работать было сложно, учитывая погодные условия. Здесь другой климат, и поля в отличном состоянии, работаем в основном с мячом. Но я не сказал бы, что тренировки легкие. Упор в то же время и на «физике», и на тактике.
- Вместо разминки команда выполняла тактические упражнения?
- Да, мы разделились на две команды по 11 игроков, и без сопротивления контролировали мяч. Таким образом мы наигрываем схемы, которые должны воплощать в матчах.
- Сколько пар бутс тебе нужно для тренировок?
- На сбор взял 4 пары бутс. Нужно быть ко всему готовым. Сегодня тренировался в обычных 13-шиповых. Поле в отличном состоянии, и в них было комфортно.
- Сейчас команда находится в режиме одноразовых тренировок?
- Этот вопрос лучше задать тренерскому штабу. Вчера было два занятия, сегодня - одно на футбольном поле. Утром мы занимались в тренажерном зале.
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