Премьер-лига
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Беседин выйдет в старте. Динамо объявило состав на поединок с Легией
Спарринг
Наставник киевского "
Матч начнется в 15:00.
Состав "Динамо":
Бойко - Миколенко, Шабанов, Забарний, Кендзера - Сидорчук (К), Гармаш, Буяльский, Вербич, Цыганков - Беседин
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Источник:Динамо
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
18.01.2021 в 14:57
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
18.01.2021 в 14:36
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