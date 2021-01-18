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Беседин выйдет в старте. Динамо объявило состав на поединок с Легией

Премьер-лига
(1 голосов)

Спарринг

Беседин выйдет в старте. Динамо объявило состав на поединок с Легией
Новина українською

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу назвал состав на первый спарринг в ОАЭ - с польской "Легией".

Матч начнется в 15:00.

Состав "Динамо":

Бойко - Миколенко, Шабанов, Забарний, Кендзера - Сидорчук (К), Гармаш, Буяльский, Вербич, Цыганков - Беседин

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В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава) Артем Беседин
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Источник:
Динамо

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
18.01.2021 в 14:57
Беседя
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
18.01.2021 в 14:36
Так він же дерево
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