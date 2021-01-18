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Соломон лучше всех в Шахтере сдал тест йо-йо

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Соломон лучше всех в Шахтере сдал тест йо-йо
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Утром 18 января "Шахтер" провел тренировку в Белеке.

Второй день сбора начался с теста "йо-йо" для проверки функционального состояния игроков.

"Йо-йо" представляет собой челночный бег на 20-метровое расстояние между двумя фишками туда и обратно. Его особенность в том, что промежуток между подаваемыми звуковыми сигналами с каждым разом сокращается. Тот, кто не успевает или уже не может продолжить работу, сходит с дистанции.

О результатах данного теста рассказал Манор Соломон:

– Я работаю над этим компонентом довольно долго, с детства. Мой отец – фитнес-тренер, и мы проводили подобные тесты с ним много раз. Возможно, поэтому я сегодня победил. Но это было очень трудно – реальная борьба. Конечно, я очень уставший, 20 минут в высоком темпе – тяжело.

Самая ли сложная это часть сбора? Не знаю, не стал бы так говорить. Например, в игре не легче, ведь тебе нужно приспособиться ко многим деталям и быть на высоком уровне. Такие тесты – одна из вещей, которая помогает стать сильнее. Будем делать все, чтобы подготовиться к чемпионату и Лиге Европы, - сказал Соломон.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Источник:
ФК Шахтер

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