Бутко: С Лехом не договорились. Есть предложение в Украине, но пока что нет конкретики

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко прокомментировал свое отсутствие в составе "горняков" на сборах в Турции , а также рассказал о поиске новой команды на будущий сезон.

"На сборы с первой командой "Шахтера" я не поехал, никаких разговоров с клубом или с Луишом Каштру на этот счет не было. Поэтому пока что нахожусь в Киеве, поддерживаю форму самостоятельно.

С "Лехом" велись переговоры, было предложение продолжить в Польше карьеру. Но сторонам не удалось договориться в финансовом вопросе. Сейчас рассматриваю другие варианты продолжения карьеры. Украина? Есть предложение, но пока что нет конкретики. Надеюсь, скоро все прояснится и начну полноценную подготовку к сезону", - рассказал Бутко.

Напомним, что в 2020-м году Бутко сыграл за "Лех" 10 матчей.