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Бутко: С Лехом не договорились. Есть предложение в Украине, но пока что нет конкретики
Луиш Каштру на защитника не рассчитывает
Защитник "Шахтера" Богдан Бутко прокомментировал
"На сборы с первой командой "Шахтера" я не поехал, никаких разговоров с клубом или с Луишом Каштру на этот счет не было. Поэтому пока что нахожусь в Киеве, поддерживаю форму самостоятельно.
С "Лехом" велись переговоры, было предложение продолжить в Польше карьеру. Но сторонам не удалось договориться в финансовом вопросе. Сейчас рассматриваю другие варианты продолжения карьеры. Украина? Есть предложение, но пока что нет конкретики. Надеюсь, скоро все прояснится и начну полноценную подготовку к сезону", - рассказал Бутко.
Напомним, что в 2020-м году Бутко сыграл за "Лех" 10 матчей.
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