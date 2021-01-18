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Бутко: С Лехом не договорились. Есть предложение в Украине, но пока что нет конкретики

Премьер-лига
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Луиш Каштру на защитника не рассчитывает

Бутко: С Лехом не договорились. Есть предложение в Украине, но пока что нет конкретики
Новина українською

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко прокомментировал свое отсутствие в составе "горняков" на сборах в Турции, а также рассказал о поиске новой команды на будущий сезон.

"На сборы с первой командой "Шахтера" я не поехал, никаких разговоров с клубом или с Луишом Каштру на этот счет не было. Поэтому пока что нахожусь в Киеве, поддерживаю форму самостоятельно.

С "Лехом" велись переговоры, было предложение продолжить в Польше карьеру. Но сторонам не удалось договориться в финансовом вопросе. Сейчас рассматриваю другие варианты продолжения карьеры. Украина? Есть предложение, но пока что нет конкретики. Надеюсь, скоро все прояснится и начну полноценную подготовку к сезону", - рассказал Бутко.

Напомним, что в 2020-м году Бутко сыграл за "Лех" 10 матчей.

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В статье: Богдан Бутко Шахтер (Донецк) Лех (Познань)
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