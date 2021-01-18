Рафаилов: Когда люди пытаются в Заре меня умножить на ноль, то я их умножу на ноль

Бывший генеральный директор " Зари " Сергей Рафаилов рассказал о причинах своего ухода из клуба, а также поведал о своих нынешних отношениях с луганчанми.

"Я что продавал футболистов "Зари"? Любые вопросы по трансферам и по сумме, которую "Заря" получала, Геллер [президент и собственник "Зари"] знал. Я ушел из "Зари", значит, конфликт был. Но точно не из-за трансферов. Кто говорил о махинациях? Геллер? Он может подать на меня в суд, если такие моменты были. Я не понимаю, какие могут быть махинации, если есть расчетный счет и все получают деньги.

Конфликт был единственным. В конце прошлого года, понятно, я видел финансовое состояние клуба, нельзя было допускать большой задолженности. Президент как всегда говорил, что все будет хорошо. Но хорошо не было. Но когда я видел, что денег не будет… Я уходил, когда не было задолженности.

Долги клуба передо мной? Никто со мной договариваться не собирается. У меня есть другой путь. Конторы юридические, которые за вознаграждения занимаются возвратом долгов. Там работают хорошие юристы. Мы сотрудничали с ними: в каких-то случаях нам помогли вернуть долги за подготовку футболистов, а где-то – мы проиграли. Я им отдаю весь долг и пусть выкручивают руки. Мне один доллар только. Это очень принципиальный вопрос для меня.

Я никогда не был толстовцем: когда тебя бьют по одной щеке, подставляй вторую. И когда люди пытаются в "Заре" меня умножить на ноль, то я их умножу на ноль. Пусть занимаются. Но после того, как решится дело с Виллианом. Чтобы, как говорится, им не скучно было жить", - рассказал Рафаилов.