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Рафаилов: Когда люди пытаются в Заре меня умножить на ноль, то я их умножу на ноль
Расставание Рафаилова и Зари явно не было дружеским
Бывший генеральный директор "
"Я что продавал футболистов "Зари"? Любые вопросы по трансферам и по сумме, которую "Заря" получала, Геллер [президент и собственник "Зари"] знал. Я ушел из "Зари", значит, конфликт был. Но точно не из-за трансферов. Кто говорил о махинациях? Геллер? Он может подать на меня в суд, если такие моменты были. Я не понимаю, какие могут быть махинации, если есть расчетный счет и все получают деньги.
Конфликт был единственным. В конце прошлого года, понятно, я видел финансовое состояние клуба, нельзя было допускать большой задолженности. Президент как всегда говорил, что все будет хорошо. Но хорошо не было. Но когда я видел, что денег не будет… Я уходил, когда не было задолженности.
Долги клуба передо мной? Никто со мной договариваться не собирается. У меня есть другой путь. Конторы юридические, которые за вознаграждения занимаются возвратом долгов. Там работают хорошие юристы. Мы сотрудничали с ними: в каких-то случаях нам помогли вернуть долги за подготовку футболистов, а где-то – мы проиграли. Я им отдаю весь долг и пусть выкручивают руки. Мне один доллар только. Это очень принципиальный вопрос для меня.
Я никогда не был толстовцем: когда тебя бьют по одной щеке, подставляй вторую. И когда люди пытаются в "Заре" меня умножить на ноль, то я их умножу на ноль. Пусть занимаются. Но после того, как решится дело с Виллианом. Чтобы, как говорится, им не скучно было жить", - рассказал Рафаилов.
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