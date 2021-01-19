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Новичок Руха вспомнил победный для себя поединок национальных сборных Исландия - Украина

Премьер-лига
(1 голосов)

Обыграли "сине-желтых"

Новичок Руха вспомнил победный для себя поединок национальных сборных Исландия - Украина
Новина українською

Исландский новичок "Руха", защитник Рагнар Сигурдссон, заявил, что его главная задача в команде - помочь сохранить прописку в элитном дивизионе.

Пришел сюда потому, что хорошо знаю главного тренера. В свое время вместе с Иваном Федыком работал в другом клубе [российском "Краснодаре"].

Знаю, что у "Руха" грандиозные планы. Здесь строится замечательная академия. Поэтому я рад быть частью этого проекта.

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До переезда сюда немного знал об Украине. Конечно, слышал о таких клубах, как "Шахтер" и "Динамо", ведь они играют в еврокубках.

Приходилось играть против вашей национальной команды. Помню, тогда мы победили - 2:0. Это была очень важная игра для нас. Но скажу одно: против украинцев играть довольно сложно.

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В статье: Украина Рагнар Сигурдссон Исландия Рух (Львов) "Краснодар" Иван Федык
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Источник:
Рух

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