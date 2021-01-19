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Новичок Руха вспомнил победный для себя поединок национальных сборных Исландия - Украина
Обыграли "сине-желтых"
Исландский новичок "
Пришел сюда потому, что хорошо знаю главного тренера. В свое время вместе с Иваном Федыком работал в другом клубе [российском "Краснодаре"].
Знаю, что у "Руха" грандиозные планы. Здесь строится замечательная академия. Поэтому я рад быть частью этого проекта.
До переезда сюда немного знал об Украине. Конечно, слышал о таких клубах, как "Шахтер" и "Динамо", ведь они играют в еврокубках.
Приходилось играть против вашей национальной команды. Помню, тогда мы победили - 2:0. Это была очень важная игра для нас. Но скажу одно: против украинцев играть довольно сложно.
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