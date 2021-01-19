Новичок Руха вспомнил победный для себя поединок национальных сборных Исландия - Украина

Исландский новичок " Руха ", защитник Рагнар Сигурдссон, заявил, что его главная задача в команде - помочь сохранить прописку в элитном дивизионе.

Пришел сюда потому, что хорошо знаю главного тренера. В свое время вместе с Иваном Федыком работал в другом клубе [российском "Краснодаре"].

Знаю, что у "Руха" грандиозные планы. Здесь строится замечательная академия. Поэтому я рад быть частью этого проекта.