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Коуч Колоса объяснил, почему не захотел взять Милевского в пару к Селезневу

Премьер-лига
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Наставник "Колоса" может и хотел, чтобы они были в одной команде

Коуч Колоса объяснил, почему не захотел взять Милевского в пару к Селезневу
Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин рассказал, хотел ли он видеть в своей команде нападающего "Миная" Артема Милевского.

– Милевский говорил, что "Колос" не потянет двух таких мастеров, как он и Селезнев.

– Вам меня не жалко? Я бы, может, и хотел, чтобы они были в одной команде. Был бы только у них профессиональный подход к нашей команде и своему делу. Тогда не было бы проблем.

В плане мастерства – это сильные футболисты. Думаю, Милевский мог бы усилить нашу команду, но нам хватит одного Селезнева. Вопрос закрыт, – сказал Костышин.

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В статье: Евгений Селезнев Артем Милевский Руслан Костышин Колос (Ковалевка)
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