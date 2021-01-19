Коуч Колоса объяснил, почему не захотел взять Милевского в пару к Селезневу

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин рассказал, хотел ли он видеть в своей команде нападающего "Миная" Артема Милевского.

– Милевский говорил, что "Колос" не потянет двух таких мастеров, как он и Селезнев.

– Вам меня не жалко? Я бы, может, и хотел, чтобы они были в одной команде. Был бы только у них профессиональный подход к нашей команде и своему делу. Тогда не было бы проблем.

В плане мастерства – это сильные футболисты. Думаю, Милевский мог бы усилить нашу команду, но нам хватит одного Селезнева. Вопрос закрыт, – сказал Костышин.