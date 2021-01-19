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Беседин вытеснит Супрягу, что делать Шахабу? Халат Милевского #14
Встречаемся впервые в 2021-м
Зимние праздники уже позади, а значит самое время возвращаться к привычной жизни. Новостей, напрямую связанных с украинским футболом все больше, а значит, что ваш любимый "Халат Милевского" возвращается.
В 14-м выпуске Александр Рыженко и Георгий Грошев, в компании с известным тренером Александром Севидовым, обсудили последние контрольные матчи "Динамо" и "Зари", попытались разобраться с вероятным трансфером Шахаба, а также поговорили о трансферной политике "Колоса", "Александрия" и "Руха". Приятного просмотра!
"Халат Милевского" теперь можно найти и в Телеграме, где мы создали свой канал. Помимо видео, там авторы также будут оперативно делиться своим мнением о последних матчах и событиях, так что - переходите по ссылке.
Совсем скоро на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" выйдут и другие выпуски, а потому не забывайте подписываться. Также Вы сможете найти на Google Podcasts, YouTube или Castbox другие наши подкасты - "Аудиомнение" и "Дубль-ВЭ".
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