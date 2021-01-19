Беседин вытеснит Супрягу, что делать Шахабу? Халат Милевского #14

Зимние праздники уже позади, а значит самое время возвращаться к привычной жизни. Новостей, напрямую связанных с украинским футболом все больше, а значит, что ваш любимый "Халат Милевского" возвращается.

В 14-м выпуске Александр Рыженко и Георгий Грошев, в компании с известным тренером Александром Севидовым, обсудили последние контрольные матчи "Динамо" и "Зари", попытались разобраться с вероятным трансфером Шахаба, а также поговорили о трансферной политике "Колоса", "Александрия" и "Руха". Приятного просмотра!

"Халат Милевского" теперь можно найти и в Телеграме, где мы создали свой канал. Помимо видео, там авторы также будут оперативно делиться своим мнением о последних матчах и событиях, так что - переходите по ссылке.

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