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Беседин вытеснит Супрягу, что делать Шахабу? Халат Милевского #14

Премьер-лига
(1 голосов)

Встречаемся впервые в 2021-м

Беседин вытеснит Супрягу, что делать Шахабу? Халат Милевского #14
UA-Футбол
Новина українською

Зимние праздники уже позади, а значит самое время возвращаться к привычной жизни. Новостей, напрямую связанных с украинским футболом все больше, а значит, что ваш любимый "Халат Милевского" возвращается.

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В 14-м выпуске Александр Рыженко и Георгий Грошев, в компании с известным тренером Александром Севидовым, обсудили последние контрольные матчи "Динамо" и "Зари", попытались разобраться с вероятным трансфером Шахаба, а также поговорили о трансферной политике "Колоса", "Александрия" и "Руха". Приятного просмотра!

"Халат Милевского" теперь можно найти и в Телеграме, где мы создали свой канал. Помимо видео, там авторы также будут оперативно делиться своим мнением о последних матчах и событиях, так что - переходите по ссылке.

Читайте такжПодписывайтесь на "Халат Милевского" в телеграм!

Совсем скоро на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" выйдут и другие выпуски, а потому не забывайте подписываться. Также Вы сможете найти на Google Podcasts, YouTube или Castbox другие наши подкасты - "Аудиомнение" и "Дубль-ВЭ".

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В статье: Заря (Луганск) Рагнар Сигурдссон Александр Севидов Дмитрий Хлебас Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Легия (Варшава) ФК Александрия Рух (Львов) Артем Беседин Колос (Ковалевка) Александр Пихаленок СК Днепр-1 Владислав Супряга Беньямин Вербич Сергей С.Кравченко Владислав Емец Даниил Игнатенко Шахаб Захеди Халат Милевского
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