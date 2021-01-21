Хорват обьяснил выбор в пользу Москвы, а не Киева разницей в рейтинге чемпионатов

Хорватский хавбек московского "Динамо" Никола Моро рассказал, почему летом перешел из загребского "Динамо" в российский клуб, а не в украинский из Киева.

Вариант с киевским "Динамо" возник на несколько дней раньше. Наверное, за 5 дней до московского. У нас было несколько разговоров, но я им отказал. Я хотел подняться на уровень выше. В Украине есть 3-4 хорошие клубы, а остальные уступают.

В России же общий уровень чемпионата намного выше, борьба плотнее. И по рейтингу УЕФА видно: Россия на 7 месте в Европе, а Украина - на 12-м.

РПЛ - очень сложный чемпионат. Одна победа - и ты на третьем месте, поражение - на 8. Очень ровный состав участников, где к каждому матчу нужна особая подготовка и максимальная концентрация, - цитирует хорвата российский Спорт-Экспресс.