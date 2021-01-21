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Хорват обьяснил выбор в пользу Москвы, а не Киева разницей в рейтинге чемпионатов
Хотел в сильный
Хорватский хавбек московского "Динамо" Никола Моро рассказал, почему летом перешел из загребского "Динамо" в российский клуб, а не в
Вариант с киевским "Динамо" возник на несколько дней раньше. Наверное, за 5 дней до московского. У нас было несколько разговоров, но я им отказал. Я хотел подняться на уровень выше. В Украине есть 3-4 хорошие клубы, а остальные уступают.
В России же общий уровень чемпионата намного выше, борьба плотнее. И по рейтингу УЕФА видно: Россия на 7 месте в Европе, а Украина - на 12-м.
РПЛ - очень сложный чемпионат. Одна победа - и ты на третьем месте, поражение - на 8. Очень ровный состав участников, где к каждому матчу нужна особая подготовка и максимальная концентрация, - цитирует хорвата российский Спорт-Экспресс.
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