Коуч Днепра-1 заявил о поиске игроков на 4 позиции и высказался о Сергее Кравченко

Хорват Игорь Йовичевич, главный тренер " Днепра-1 ", в интервью ТК Футбол зацепил несколько тем подготовки команды к весенней части сезона в УПЛ.

- Каким "Днепр-1" должен быть во второй части чемпионата? Как команда должна выглядеть в идеале?

- Хотелось бы быть динамичными, хотелось бы быть агрессивными как с мячом, так и без него. Надо любить футбол во всех четырех его ипостасях - с мячом, без него и в двух переходных моментах. Очень важно все эти сегменты отработать на сборе. Чтобы игроки понимали, что хотим от каждого из них относительно расположения мяча на поле. Моя команда должна быть компактной без мяча, не давать сопернику находить пространство между линиями. А с мячом играть широко, находить пространство, чтобы на таких участках было время для принятия решений.

- Чего вам еще не хватает, чтобы построить свою команду? Каких позиций?

- Об этом говорили со спортивным директором Андреем Русолом. Он понимает эту ситуацию, что сейчас есть игроки, подобранные под Дмитрия Михайленко [предыдущий тренер "Днепра-1"]. Немного тяжеловато было перестроиться. Принято решение, чтобы мы играли в 4 игрока в обороне, наигрывать ту схему, которая со временем будет главной для команды.

Руководство клуба работает над тем, чтобы найти несколько вингеров, правого крайнего защитника и одного опорного полузащитника. Эти позиции должны усилить, чтобы иметь больше тактических вариантов по схемам 4-1-4-1 или 4-2-3-1. То есть две "8"-ки, которые смогут врываться из глубины в завершающей фазе, два динамические "опорники", которые могут из глубины подключиться в атаку, а не только быть "фиксированными". Это должна быть команда различных профилей, которую я могу под каждого соперника, под каждую схему, просто выбрать и отшлифовать.

- "Днепр-1" долгое время ассоциировался с Сергеем Кравченко, он был лидером и капитаном команды. Видите ли вы новых лидеров, вокруг которых будете строить новую команду?

- Сейчас переживаем период после Сергея Кравченко, который действительно много отдал этой команде. Ему желаю всего наилучшего в дальнейшей карьере, ждем его в "Днепре-1" среди тренеров, потому что он очень любит тактику, участвовал в наших анализах, разборах, установках.

Конечно, хочется, чтобы кто-то из футболистов брал на себя лидерские функции в тот момент, когда матч «ломается», когда есть усталость, стрессовая ситуация, психологическое напряжение. В такие моменты нужен лидер.

- Фамилии назовете?

- Ну есть Логинов - капитан команды, которого избрали сами ребята, второй - Когут, третий - Дуглас. Эта ответственность - не только повязка, но и пример для всех в команде, как себя вести до тренировки, во время него и после него. Это человек с характером и качеством. Футболисты с энергией, интеллектом дают лучший результат. В этом я абсолютно уверен.