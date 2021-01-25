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Цитаишвили прокомментировал свой дебют в спарринге Ворсклы
Пока еще не в официальном матче
Вингер "
Мне нужно немного понять игру, набрать форму. Пока могу сказать, что я рад сыграть хотя бы 45 минут.
Я еще не полностью готов, но сегодня удалось. Это хорошо.
"Ворскла" арендовала Георгия Цитаишвили у киевского "Динамо".
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.01.2021 в 10:30
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Acsakal (Kharkov)
25.01.2021 в 10:39
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