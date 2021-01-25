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Цитаишвили прокомментировал свой дебют в спарринге Ворсклы

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока еще не в официальном матче

Цитаишвили прокомментировал свой дебют в спарринге Ворсклы
Новина українською

Вингер "Ворсклы" Георгий Цитаишвили высказался в разговоре с ТК Футбол о дебюте за полтавскую команду в турецком спарринге с "Балканами" из Косово.

Мне нужно немного понять игру, набрать форму. Пока могу сказать, что я рад сыграть хотя бы 45 минут.

Я еще не полностью готов, но сегодня удалось. Это хорошо.

"Ворскла" арендовала Георгия Цитаишвили у киевского "Динамо".

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) спарринг Георгий Цитаишвили Балкани (Теранде)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.01.2021 в 10:30
То тренери погані були, типа не ставлять такого красавчега у основний склад, а тепер раптом треба зрозуміти гру.
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Acsakal (Kharkov)
25.01.2021 в 10:39
Та ще й форму набрати...
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