Цитаишвили прокомментировал свой дебют в спарринге Ворсклы

Вингер " Ворсклы " Георгий Цитаишвили высказался в разговоре с ТК Футбол о дебюте за полтавскую команду в турецком спарринге с "Балканами" из Косово.

Мне нужно немного понять игру, набрать форму. Пока могу сказать, что я рад сыграть хотя бы 45 минут.

Я еще не полностью готов, но сегодня удалось. Это хорошо.