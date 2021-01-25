Кравченко: Мне не сильно понравилось, что президент Днепра-1 за меня закончил мою карьеру

Недавно " Днепр-1 " попрощался с капитаном команды Сергеем Кравченко. Хавбек в эфире ТК "Футбол" рассказал о причинах своего ухода и дальнейших планах.

"Тренерский штаб решил, что я больше не помощник команды. Не хочу вдаваться в подробности, на сборы я не поехал, поэтому история как футболиста "Днепра-1" закончена. Здесь ничего сложного, тренер так видит. Уже возраст не тот, чтобы обижаться. Хорошо, что есть еще желание что-то доказывать. Я разговаривал с Русолом, предлагают работу, чтобы остаться в клубе. Но я четко для себя решил, что хочу еще поиграть и найти команды. Получится или нет - жизнь покажет. Когда закончу, тогда уже и будем более предметно разговаривать.

Мне не сильно понравилось, что президент "Днепра-1" за меня закончил мою карьеру . Сразу пошла куча звонков. Нет, я не заканчиваю. Понятно, что в таком возрасте много предложений не будет, но есть желание и мотивация, не хочу себе в этом отказывать. Тех эмоций, которые я получаю на футбольном поле, я нигде не возьму.

Амбиции? Ведутся переговоры, но в Премьер-Лиге вряд ли что-то будет. Проблема вообще не в деньгах, просто хочется получать удовольствие. На нашем уровне можно играть и в таком возрасте, не хочется в него упираться, ведь есть профессиональные качества. Но опять же, тренер принимает решение, никаких обид. Пришли новые молодые ребята, поэтому я понимал, что на меня не так рассчитывают. Мне осталось играть недолго, поэтому хочется играть", - сказал Кравченко.