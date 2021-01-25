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Кравченко: Мне не сильно понравилось, что президент Днепра-1 за меня закончил мою карьеру
Хавбек ищет себе новую команду
Недавно "
"Тренерский штаб решил, что я больше не помощник команды. Не хочу вдаваться в подробности, на сборы я не поехал, поэтому история как футболиста "Днепра-1" закончена. Здесь ничего сложного, тренер так видит. Уже возраст не тот, чтобы обижаться. Хорошо, что есть еще желание что-то доказывать. Я разговаривал с Русолом, предлагают работу, чтобы остаться в клубе. Но я четко для себя решил, что хочу еще поиграть и найти команды. Получится или нет - жизнь покажет. Когда закончу, тогда уже и будем более предметно разговаривать.
Мне не сильно понравилось, что
Амбиции? Ведутся переговоры, но в Премьер-Лиге вряд ли что-то будет. Проблема вообще не в деньгах, просто хочется получать удовольствие. На нашем уровне можно играть и в таком возрасте, не хочется в него упираться, ведь есть профессиональные качества. Но опять же, тренер принимает решение, никаких обид. Пришли новые молодые ребята, поэтому я понимал, что на меня не так рассчитывают. Мне осталось играть недолго, поэтому хочется играть", - сказал Кравченко.
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