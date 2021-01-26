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На сборах в Турции Динамо проведет пять спаррингов. Известны соперники
На свой второй сбор киевляне отправляются в пятницу
Уже в ближайшую пятницу, 29 января, киевское "
В рамках второй части зарубежной зимней подготовки, которая продлится до 8 февраля, команда запланировала проведение пяти контрольных матчей.
Соперники "Динамо" на сборе в Турции (указано киевское время):
- 30.01, 16:00 - "Лудогорец" (Разград, Болгария)
- 1.02, 16:00 - "Динамо" (Тбилиси, Грузия)
- 4.02, 16:00 - ЦСКА 1948 (София, Болгария)
- 7.02, 16:00 - "Шкендия" (Тетово, Северная Македония)
- 8.02, 10:00 - БАТЭ (Борисов, Беларусь)
Все спарринги киевлян в Турции будут показаны в прямой трансляции на клубном канале "Динамо" (Киев) в Youtube.
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Источник:ФК Динамо
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