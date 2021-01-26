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На сборах в Турции Динамо проведет пять спаррингов. Известны соперники

Премьер-лига
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На свой второй сбор киевляне отправляются в пятницу

На сборах в Турции Динамо проведет пять спаррингов. Известны соперники
Новина українською

Уже в ближайшую пятницу, 29 января, киевское "Динамо" отправится на второй учебно-тренировочный сбор в Турцию.

В рамках второй части зарубежной зимней подготовки, которая продлится до 8 февраля, команда запланировала проведение пяти контрольных матчей.

Соперники "Динамо" на сборе в Турции (указано киевское время):

  • 30.01, 16:00 - "Лудогорец" (Разград, Болгария)
  • 1.02, 16:00 - "Динамо" (Тбилиси, Грузия)
  • 4.02, 16:00 - ЦСКА 1948 (София, Болгария)
  • 7.02, 16:00 - "Шкендия" (Тетово, Северная Македония)
  • 8.02, 10:00 - БАТЭ (Борисов, Беларусь)

Все спарринги киевлян в Турции будут показаны в прямой трансляции на клубном канале "Динамо" (Киев) в Youtube.

На сборах в Турции Динамо проведет пять спаррингов. Известны соперники - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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