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Минай подписал лучшего игрока львовских Карпат
Так о нем говорил Болотников
Новым игроком ФК "
20-летний футболист по позиции полузащитник, ориентированный на атаку. Родился в городе Новояворовск Львовской области.
Карьеру футболиста начал в львовских "Карпатах". В их составе получил бронзовые награды чемпионата Украины U-19.
Этот сезон Орест начал в составе основы "Карпат" во Второй лиге, провел 9 матчей в чемпионате, 1 в Кубке, забил 1 гол.
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Источник:Минай
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fabo91
28.01.2021 в 13:06
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