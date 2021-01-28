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Минай подписал лучшего игрока львовских Карпат

Премьер-лига
(1 голосов)

Так о нем говорил Болотников

Минай подписал лучшего игрока львовских Карпат
Новина українською

Новым игроком ФК "Минай" в зимнее межсезонье стал экс-футболист львовских "Карпат" Орест Панчишин. На этой неделе он подписал контракт с клубом.

20-летний футболист по позиции полузащитник, ориентированный на атаку. Родился в городе Новояворовск Львовской области.

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Карьеру футболиста начал в львовских "Карпатах". В их составе получил бронзовые награды чемпионата Украины U-19.

Этот сезон Орест начал в составе основы "Карпат" во Второй лиге, провел 9 матчей в чемпионате, 1 в Кубке, забил 1 гол.

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В статье: Карпаты (Львов) ФК Минай Минай Орест Панчишин
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Источник:
Минай

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Комментарии (1)
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fabo91
28.01.2021 в 13:06
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