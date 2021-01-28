Минай подписал лучшего игрока львовских Карпат

Новым игроком ФК " Минай " в зимнее межсезонье стал экс-футболист львовских "Карпат" Орест Панчишин. На этой неделе он подписал контракт с клубом.

20-летний футболист по позиции полузащитник, ориентированный на атаку. Родился в городе Новояворовск Львовской области.

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Карьеру футболиста начал в львовских "Карпатах". В их составе получил бронзовые награды чемпионата Украины U-19.

Этот сезон Орест начал в составе основы "Карпат" во Второй лиге, провел 9 матчей в чемпионате, 1 в Кубке, забил 1 гол.