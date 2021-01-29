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Коуч Ингульца заметил, как много дает статус команды УПЛ на сборе в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

Когда ищешь спарринг-партнера

Коуч Ингульца заметил, как много дает статус команды УПЛ на сборе в Турции
Новина українською

Главный тренер петровского "Ингульца" Сергей Лавриненко рассказал ТК Футбол о договоренности с зарубежными командами по поводу спаррингов в Турции.

Думаю, если бы мы приехали в статусе команды Первой лиги, вряд ли сыграли бы против команды, которая за два дня до нашего спарринга встречалась с киевским "Динамо".

Та же болгарская "Славия" из Софии вряд ли играла бы с командой украинской Первой лиги.

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В статье: Первая лига УПЛ Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко тренировочный сбор
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Источник:
Футбол News

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