Коуч Ингульца заметил, как много дает статус команды УПЛ на сборе в Турции

Главный тренер петровского " Ингульца " Сергей Лавриненко рассказал ТК Футбол о договоренности с зарубежными командами по поводу спаррингов в Турции.

Думаю, если бы мы приехали в статусе команды Первой лиги, вряд ли сыграли бы против команды, которая за два дня до нашего спарринга встречалась с киевским "Динамо".

Та же болгарская "Славия" из Софии вряд ли играла бы с командой украинской Первой лиги.