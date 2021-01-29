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Коуч Ингульца заметил, как много дает статус команды УПЛ на сборе в Турции
Когда ищешь спарринг-партнера
Главный тренер петровского "
Думаю, если бы мы приехали в статусе команды Первой лиги, вряд ли сыграли бы против команды, которая за два дня до нашего спарринга встречалась с киевским "Динамо".
Та же болгарская "Славия" из Софии вряд ли играла бы с командой украинской Первой лиги.
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Источник:Футбол News
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