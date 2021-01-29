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Исмаили полетит на второй сбор с Шахтером - СМИ
Крайне ожидаемое возвращение одного из лидеров
Донецкий "
Бразильский защитник левого фланга Исмаили присоединится к команде и отправится с "Шахтером" в турецкий Белек. Там команда будет до 5 февраля.
Исмаили оправился от тяжелой травмы передней крестообразной связки колена. Он не играл с июня 2020 года, перенес операцию.
Следующий контрольный матч "горняков" запланирован с сербской "Црвеной Звездой".
18 и 25 февраля Шахтер сыграет с израильским "Маккаби" из Тель-Авива в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
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