Исмаили полетит на второй сбор с Шахтером - СМИ

Донецкий " Шахтер " сегодня, 29 января, отправится на вторые тренировочные сборы в Турции.

Бразильский защитник левого фланга Исмаили присоединится к команде и отправится с "Шахтером" в турецкий Белек. Там команда будет до 5 февраля.

Исмаили оправился от тяжелой травмы передней крестообразной связки колена. Он не играл с июня 2020 года, перенес операцию.

Следующий контрольный матч "горняков" запланирован с сербской "Црвеной Звездой".

18 и 25 февраля Шахтер сыграет с израильским "Маккаби" из Тель-Авива в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.