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Луческу назвал свою главную задачу в Динамо
Но для этого требуется время
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о работе в киевском клубе.
"Динамо" не может покупать дорогих игроков и предлагать футболистам большие зарплаты. Но это компенсируется энтузиазмом имеющихся у нас ребят. Они хотят проявить себя, повысить свой статус, свою значимость.
Не мне судить, есть ли разница между "Динамо" летнего образца и нынешним. Единственное, что могу сказать: достижение результата не было моей главной задачей, когда я пришел в клуб. Во-первых, нужно было построить команду. Во-вторых, поставить красивый футбол, который нравился бы зрителям. В-третьих, довести молодых игроков до достаточно высокого уровня, чтобы они спокойно могли играть в международных матчах. И только потом — результат. Потому что сразу же его добиться невозможно. Для этого нужна выстроенная команда, а для этого требуется время. Команда хорошо обученная, с хорошими отношениями внутри коллектива, с хорошей дисциплиной. Год назад "Динамо" уступило "Шахтеру" 23 очка в чемпионате. Это слишком. Из-за отсутствия соперничества страдает весь украинский футбол", - сказал Луческу.
Напомним, что сейчас в турнирной таблице УПЛ "Динамо" находится на 1-м месте, набрав 30 баллов, "Шахтер"- 2 позиция с 29 баллами.
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