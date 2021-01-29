Луческу назвал свою главную задачу в Динамо

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о работе в киевском клубе.

"Динамо" не может покупать дорогих игроков и предлагать футболистам большие зарплаты. Но это компенсируется энтузиазмом имеющихся у нас ребят. Они хотят проявить себя, повысить свой статус, свою значимость.

Не мне судить, есть ли разница между "Динамо" летнего образца и нынешним. Единственное, что могу сказать: достижение результата не было моей главной задачей, когда я пришел в клуб. Во-первых, нужно было построить команду. Во-вторых, поставить красивый футбол, который нравился бы зрителям. В-третьих, довести молодых игроков до достаточно высокого уровня, чтобы они спокойно могли играть в международных матчах. И только потом — результат. Потому что сразу же его добиться невозможно. Для этого нужна выстроенная команда, а для этого требуется время. Команда хорошо обученная, с хорошими отношениями внутри коллектива, с хорошей дисциплиной. Год назад "Динамо" уступило "Шахтеру" 23 очка в чемпионате. Это слишком. Из-за отсутствия соперничества страдает весь украинский футбол", - сказал Луческу.