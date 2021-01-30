Дмитрий Ризнык: о купании в зимнем море, новом испытании для новичков Ворсклы и балканских спаррингах

Большинство из футболистов, появившихся на свет во второй половине января или на протяжении февраля рискуют отмечать свой личный праздник вдали от дома, на зарубежных сборах. Эта участь постигла стража ворот «Ворсклы» Дмитрия Резныка, который вместе с командой ведет подготовку к весенней части сезона-2020/21 в Турции. На турецкое Средиземноморье футбольная дружина Юрия Максимова прибыла еще 11 января, после пяти дней работы в Полтаве.

ТРАДИЦИЯ ОТ ЮРИЯ ВИЛЬЕВИЧА

- Мысль о том, что день рождения пришелся аккурат на время сбора, не огорчает? – интересуюсь у стража ворот полтавской команды.

- Да нет, я уже привык. Получается так, что мой день рождения регулярно совпадает с периодом тренировочных сборов. Так происходит уже четыре года кряду.

- На турецкой земле команда находится уже больше двух с половиною недель. На Крещение традиционное купание в море в программу дня входило?

- У меня – нет, а вот ребята из команды купались. Я же поначалу хотел было окунуться, но потом передумал и решил с моря уйти раньше. Дело в том, что был сильный ветер и мне не хотелось подвергать себя риску заболеть.

- Каковы у партнеров по команде были ощущения после окунания в холодную воду Средиземного моря?

- Нормальные. Освежились, облегчились – и за работу! Слава Богу, никто не заболел.

- Насколько известно, разнообразие в трудовые будни «Ворсклы» внесли новички – пришедший из киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили, испанец Амилькар Коджови и люксембуржец Оливье Тилль…

- Да, так и было. Все трое исполняли песни. У нас в «Ворскле» теперь такой ритуал - посвящение в новички. Каждый, кто приходит в нашу команду, обязан что-нибудь спеть. Цитаишвили, Коджови и Тилль справились с этой задачей на «отлично».

- Шутки или подначки по поводу фальши в пении новичков были?

- Нет, ничего такого не было. Все наблюдавшие за их исполнением хлопали и смеялись, настроение было на подъеме. И главному тренеру, и всем нам выступление понравилось.

- Эта традиция в «Ворскле» давно?

- Она появилась после прихода в нашу команду Юрия Вильевича (главного тренера Максимова – Прим. В.К.). К этой идее все отнеслись положительно. Подобные мероприятия никоим образом не мешают работе, а лишь способствуют поднятию настроения и идут на пользу в плане сплоченности коллектива.

ИСПАНЕЦ, ЛЮКСЕМБУРЖЕЦ И УКРАИНСКИЙ ГРУЗИН

- А как выглядят трое новоиспеченных ворсклян на тренировках и в играх?

- Все ребята молодцы - они стараются, работают на максимуме. Считаю, что это усиление для «Ворсклы».

- Кто на какой позиции играл в контрольных матчах?

- Цитаишвили играл на месте правого полузащитника, Тилль действовал в опорной зоне, а Коджови также пробовался в центре полузащиты. Правда, он еще молодой и все будут решать тренеры.

- В вашей команде функции Цитаишвили не особо поменялись в сравнении с «Динамо»?

- Думаю, что нет. Юрий Вильевич требует играть только вперед, быть наглее возле чужой штрафной площадки. И Георгий хорошо справляется с этой задачей. Накануне в контрольном матче с сербской «Младостью» даже мяч забил. Сделал он это с игры: сам прошел, выполнил пару финтов и точно ударил. Цитаишвили – парень-трудяга, старательно работает.

- Среди тех, кто пополнил ряды «Ворсклы» есть и выступавший в ней ранее бразилец Луизао.

- Он тоже будет играть в опорной зоне.

- Сколько потенциальных новичков помимо названных футболистов находятся в расположении «Ворсклы»?

- У нас было двое парней - иностранцев. Оба – игроки линии обороны. Но они уже покинули расположение команды.

КОГДА ПОЯВЛЯЮТСЯ СИЛЫ

- Как выглядит рабочий день полтавской команды на турецком сборе?

- Пробудившись, идем на завтрак, после чего у нас запланировано взвешивание. Потом отдыхаем, а в 10.30 начинаем заниматься в тренажерном зале. Затем в 11.00 отправляемся на поле тренироваться. После этого приезжаем на обед, за которым следует отдых и подготовка ко второй тренировке. По ее завершении нас ждет восстановление – массаж, сауна. А затем – ночной сон.

- Выдерживать нагрузки тренерского штаба после почти четырех недель стало полегче?

- Безусловно. Появились силы, поэтому и легче. Не сравнить с теми ощущениями, какие были после выхода из отпуска. Лично я уже привык, вошел в ритм. Сейчас главное – выдержать этот уровень, дотерпеть.

- Какие-то особенности в связи с пандемией в требованиях к проживающим в турецкой гостинице существуют?

- Нет. Только требуется ходить в масках.

- Как погода в Турции?

- По-разному бывает – то дожди, грозы и сильный ветер, то солнечно.

- Дождливые дни докучают часто?

- Таких было два. Причем, пришлись они на выходные.

- В Турцию «Ворскла» приехала на 26 дней. Чувство ностальгии по Родине уже одолевает?

- Работа не позволяет об этом думать. Нужно понимать, что в Турцию мы приехали не просто так, а для того, чтобы готовиться к весенней части чемпионата. Конечно, скучаю за родными. Впрочем, не я один. На данном этапе важно перетерпеть. Все мы ждем, когда 6 февраля вернемся домой.

С МЫСЛЯМИ О СБОРНОЙ

- Первый контрольный матч на турецкой земле «Ворскла» провела лишь спустя тринадцать дней. Чем это объясняется?

- Не знаю. Об этом лучше спросить у тренерского штаба. Наверное, чтобы нас поберечь от возможных травм и решили сделать меньше спаррингов.

- Кто из спарринг-партнеров – косовские «Балканы» или сербская «Младост» доставил больше хлопот?

- Это сборы, все команды выходят в неоптимальных составах. Поэтому соперники примерно одинаковые по классу. Это же касается «Балкан» и «Младости». Судя по тому, что после встреч с косоварами и сербами в оставшихся контрольных матчах соперниками «Ворсклы» станут представители Словении и Черногории, этот сбор можно в шутку назвать «балканским» (улыбается).

- За судьбой ушедших этой зимой игроков в команде следят?

- Тренерский штаб следит за ними, и мы следим. Созваниваемся с ребятами, интересуясь: кто куда устроился. Знаю, что Васин вроде должен продолжить карьеру в «Ингульце», Баенко уже в эстонской «Левадии», а Татарков уехал в Армению, где будет играть за «Пюник». А вот о судьбе Опанасенко и Пешича ничего не знаю. Хотя слышал, что вроде бы находятся на просмотре.

- В этом году чемпионат возобновится 13 февраля. Не слишком ли рано, учитывая возможные погодные сюрпризы?

- Думаю, что ранний старт весенней части чемпионата связан с Евро-2021, в котором предстоит играть сборной Украины. Нужно подстроиться под его финальную часть, закончив сезон-2020/21 раньше обычного. А вот что касается погодных условий в феврале, то трудно сказать, как оно будет. Я сейчас слежу за погодой в Украине и вижу, что каждые пару-тройку дней она меняется – то дождь, то снег, то морозы. Остается только надеяться, что к возобновлению чемпионата погода нормализуется и будет приемлемой для игр.

- Наступивший год будет насыщенным для главной команды страны. Сны о сборной Украины, куда вас в минувшем году уже вызывали, в последнее время не снятся?

Нет, сейчас не снятся. С самого начала нынешнего года я работаю по максимуму, чтобы моя игра в составе полтавского клуба позволила в сборную вернуться. Каждый футболист мечтает выступать за свою национальную сборную, и я – не исключение.