Тухель о победе над Бернли: Совершенный матч. Сейчас право выйти в старте есть у всех

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал победу над "Бернли" в матче 21-го тура АПЛ.

"Это был совершенный матч, хотя нужно было действовать особенно надежно в обороне, защищаясь против огромного числа дальних подач. Мы сохраняли терпение, контролировали игру, создали множество моментов, действовали высоко. Было очень много всего хорошего.

Само по себе владение мячом ничего не значит, но если для контроля мяча у нас есть достаточное мастерство, есть структура игры, то почему не прибегнуть к нему? Я хочу дать каждому шанс проявить себя. Прямо сейчас право выйти в стартовом составе есть у любого, так что мне очень сложно делать выбор.

Тимо Вернер полностью вовлечен в работу, отдает на поле все. Ничто не помогает лучше голов, если их давно не было. Такое случается с каждым форвардом мира. Мы не смогли в полной мере использовать его сильные стороны в контратаках, надо поработать над этим. В то же время он уверен в себе", – сказал Тухель.