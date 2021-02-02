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Цыганык: Луческу рассчитывает на Дениса Гармаша
Турция возможна, но не точно
Футбольный журналист Игорь Цыганик прокомментировал вероятность перехода с "
Цыганык подчеркнул, что главный тренер киевского клуба Мирча Луческу рассчитывает на 30-летнего Дениса и верит в него.
Коуч не говорил, что не требует этого футболиста. Если будет хорошее приглашение, то Гармаш может поехать. Если нет - Гармаш будет полезен команде Луческу.
В этом сезоне на счету центрального полузащитника "Динамо" 2 гола, одна голевая передача в 5 матчах УПЛ.
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