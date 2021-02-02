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Цыганык: Луческу рассчитывает на Дениса Гармаша

Премьер-лига
(1 голосов)

Турция возможна, но не точно

Цыганык: Луческу рассчитывает на Дениса Гармаша
Новина українською

Футбольный журналист Игорь Цыганик прокомментировал вероятность перехода с "Динамо" в турецкий "Анкарагюджю" полузащитника Дениса Гармаша.

Цыганык подчеркнул, что главный тренер киевского клуба Мирча Луческу рассчитывает на 30-летнего Дениса и верит в него.

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Коуч не говорил, что не требует этого футболиста. Если будет хорошее приглашение, то Гармаш может поехать. Если нет - Гармаш будет полезен команде Луческу.

В этом сезоне на счету центрального полузащитника "Динамо" 2 гола, одна голевая передача в 5 матчах УПЛ.

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В статье: Денис Гармаш Мирча Луческу Динамо (Киев) Игорь Цыганык Анкарагюджю
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Источник:
Циганик live

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Hanter44 (Baburka)
02.02.2021 в 09:15
То ли будет-то ли нет!Комментарий в стиле Цыганюка
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