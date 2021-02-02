Цыганык: Луческу рассчитывает на Дениса Гармаша

Футбольный журналист Игорь Цыганик прокомментировал вероятность перехода с " Динамо " в турецкий "Анкарагюджю" полузащитника Дениса Гармаша.

Цыганык подчеркнул, что главный тренер киевского клуба Мирча Луческу рассчитывает на 30-летнего Дениса и верит в него.

Читайте также Полузащитник Динамо близок к переходу в турецкий клуб - СМИ

Коуч не говорил, что не требует этого футболиста. Если будет хорошее приглашение, то Гармаш может поехать. Если нет - Гармаш будет полезен команде Луческу.

В этом сезоне на счету центрального полузащитника "Динамо" 2 гола, одна голевая передача в 5 матчах УПЛ.