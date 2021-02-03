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Коуч Ворсклы о Цитаишвили: Если в футбол не будет играть - хотя бы вино из Грузии привезет

Премьер-лига
(2 голосов)

Раскрыл некоторые факты об условиях аренды

Коуч Ворсклы о Цитаишвили: Если в футбол не будет играть - хотя бы вино из Грузии привезет
Новина українською

Наставник "бело-зеленой" команды Юрий Максимов как всегда в шутливой манере заговорил об одном из зимних новичков - "динамовца"-вингера Георгия Цитаишвили.

- У Гио свои критерии, свои слабые и сильные стороны. В обороне он не такой, что может помочь, а в атаке - поможет. Он креативный футболист, принимает нестандартные решения. Особенно в штрафной. Думаю, поможет еще.

- Гио сказал, что ключевым был ваш звонок.

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- Да, я позвонил ему. Говорю: "Давай, поможешь, я на тебя рассчитываю". Парень нормальный, из Грузии. Если в футбол не будет играть, то хотя бы вино будет привозить. Это шутка, конечно. Но Канкава когда был, всегда привозил - с грузинами все налажено.

На самом деле все зависит только от Цитаишвили. Играть будут только сильнейшие, футболистов невозможно обмануть, они все прекрасно видят.

- Говорят, что в этом трансфере важную роль сыграли ваши отношения с Игорем Суркисом.

- Суркису предложил агент, а он - с удовольствием, пусть футболист играет! Спасибо, что отдали в аренду. Еще и решили, что платим половина на половину. Для нас приятно, что и клуб "Динамо" платит. Понятно, что каждая команда хочет, чтобы арендованный футболист играл, но надо, чтобы играл сильнейший.

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В статье: Джаба Канкава Юрий Максимов Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили
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